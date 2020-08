P U B L I C







Hugo del Teso

Es la admiración infundada o ridícula por todas las cosas que están de moda, especialmente por las que vienen del extranjero. El esnobismo intelectual consiste en dejarse querer por los ricos y el esnobismo millonario de los burgueses, consiste en dejar que éstos le golpeen sus partes, de manera indolora, ya que una frase "de" Picasso siempre hace menos daño que una frase "sin" Picasso. Desde los años 1800, los argentinos siempre consideraron que todo lo extranjero era mejor que lo nuestro, ejemplo: cashimir inglés y zapatos de cuero, por supuesto hechos con lana de la mejor, de nuestras ovejas patagónicas y del mejor algodón de nuestro chaco y del cuero de nuestras vacas. Shopping= lugar de compras. Dogs Shower= ducha de perros Delivery= entrega, envío a domicilio. Cash= efectivo. For sale= en venta. Take Away= para llevar. Full y Part time= tiempo completo y parcial. Dealers= distribuidores, etc., etc., etc. Sería bueno que los comerciantes en argentina, pongan hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan… pan y al vino…vino. Y como dijo el Libertador… "Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejen nuestras mujeres y sino andaremos "en pelotas" como nuestros paisanos los indios, seamos libres y lo demás no importa". --José de San Martín

El esnobismo idiomático argentino

