ARRANCÓ JUANFER El mediocampista Juan Fernando Quintero se sumó ayer a los entrenamientos de River Plate después de haber cumplido en Argentina con los días de aislamiento correspondientes tras su retorno desde Colombia. Mientras tanto, el Shenzhen de China, que tiene a Jordi Cruyff como nuevo DT, negocia el pase del jugador con la directiva del Millonario. RENOVÓ ROMERO Después de la novela que se dio con la posibilidad de su arribo a Boca Juniors, el delantero Silvio Romero firmó ayer la renovación de su contrato con Independiente hasta 2023. El atacante ya se entrenaba con el Rojo en Villa Domínico y para este nuevo vínculo que rubricó ayer habría aceptado una rebaja del 30% en su salario. LO APLASTÓ Con un concierto de intensidad, dinámica, precisión y contundencia, Bayern Munich goleó ayer 8-2 a Barcelona por los Cuartos de Final de la Champions League. De esta manera, el conjunto alemán se clasificó a semifinales, instancia en la que espera por el ganador del duelo que hoy disputarán Manchester City y Lyon (16.00; ESPN). La otra semifinal ya está conformada: Leipzig y Paris Saint Germain se medirán el martes. HUMILLACIÓN, RÍDICULO La prensa catalana coincidió al titular la derrota del Barcelona ante Bayern Munich. "Ridículo histórico", señaló Mundo Deportivo, mientras que el diario Sport apuntó "Humillación histórica". Tras el encuentro, Gerard Piqué expresó: "Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra". Y pidió cambios en una institución que, por primera vez en doce años, concluye una temporada sin títulos en su haber. Por su parte, el argentino Lionel Messi, capitán del equipo, no realizó declaraciones tras esta nueva frustración europea del elenco culé. EL EQUIPO DE "CHACHO" En el cierre de la segunda fecha del Brasileirao, el Inter de Porto Alegre, dirigido por Eduardo Coudet, superó 2-0 al Santos y comparte la cima de la tabla con Atletico Mineiro (Jorge Sampaoli DT) y Paranense. En los otros dos partidos del jueves por la noche, San Pablo le ganó 1-0 a Fortaleza con gol de Dani Alves; y Vasco da Gama doblegó 2-0 a Sport Recife. QUINTA DE URUGUAY En el inicio de la 5ª fecha del Apertura uruguayo, Plaza Colonia le ganó 2-0 a Defensor Sporting; y Danubio batió 2-1 a City Torque. Hoy sigue la acción con Liverpool vs Fénix (12.00), River Plate vs Nacional (15.00) y Wanderers vs Deportivo Maldonado (17.00). MÉXICO: AMÉRICA ES LÍDER En el cierre de la cuarta fecha del campeonato mexicano, América venció 3-1 como local a Santos Laguna con un gol del argentino Leonardo Suárez y se transformó en el único líder del certamen con 10 puntos. En el otro partido de la noche del jueves, Toluca derrotó 2-1 como visitante en un duelo con tres tantos argentinos, todos de penal: Alexis Canelo y Rubens Sambueza marcaron para el ganador; mientras que Ignacio Malcorra anotó para el perdedor. TAMBIÉN MARCELO BAFFA El periodismo deportivo argentino ha vivido una semana negra: luego de los fallecimientos de Osvaldo "el Turco" Wehbe y Nelly Aída Winkler, también se conoció la muerte de Marcelo Baffa (61 años), periodista e historia que conducía "El Alargue" por Radio La Red, donde también se destacaba haciendo estudios centrales durante las transmisiones. Además, su voz también era parte de Radio City Campana, dado que acompañaba a Ricardo Stecconi como comentarista en los partidos de River Plate que cubría la emisora local.



15 de Agosto de 2020

