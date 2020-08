P U B L I C



El reconocido kartista tiene como asignatura pendiente competir en autos bajo techo y tiene todo encaminado para sumarse a la clase 1600cc. Después de tomarse un tiempo, finalmente, Adrián Zarantonello se subirá a un auto con techo para seguir ampliando su trayectoria deportiva, la cual ha construido en el karting. Se trata de una vieja idea del "Tano", que tenía esta asignatura pendiente en su carrera de piloto. En declaraciones recientes ya había dejado entrever esta posibilidad que siempre quiso concretar, pero que por diferentes situaciones y por razones no pudo cristalizar. "Nunca se dio de la forma deseada. Lo intenté un año y tenía todo arreglado con un equipo para arrancar. Cerramos todos los números y cuando llega el arranque al año próximo me salieron con otros números que no estaba dispuesto a pagar y me quedé de a pie. Después apareció otro auto para subirme, pero de repente la categoría decidió parar y tampoco se dio. Era la Copa Megane ese año. Para mí es una asignatura pendiente y quiero correr en auto", había explicado en julio, cuando había deslizado la posibilidad de subirse a un auto con techo. Ahora, el proyecto está en pleno crecimiento y Zarantonello decidió armar su propio equipo para poder sumarse a la categoría 1600cc que organiza y fiscaliza la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR). "El Tano" prepara un Fiat Uno para ser parte de esta propuesta y cuenta con Diego Conti, que ya tiene también un Fiat Uno para Hernán Degiacobbi, en la atención del chasis, mientras que la planta impulsora será de Tusa, que estará encargado de los motores. Igualmente, el propio piloto estará colaborando también en el trabajo en el auto. Zarantonello también está explorando la idea de realizar un binomio con su hijo Agostino, quien viene de correr en karting y quizás, en algunas carreras pueda participar en estas competencias para, de a poco, empezar a tomar experiencia y manejar un auto de estas características, pensando en un futuro donde ambos puedan realizar sus propias propuestas en diferentes autos. Igualmente, esas son especulaciones para más adelante. Por ahora, el Tano espera conocer los autódromos en los que se presentará FEDENOR y las posibles fechas del retorno de la actividad automovilística regional, que con los últimos anuncios parece más cerca que nunca después de este parate que está llegando a los cinco meses.



