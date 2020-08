Breves: Deportivas

CABA YA HABILITÓ El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer el permiso desde el lunes para una veintena de deportes individuales "bajo estrictos protocolos" y confirmó la reapertura del complejo deportivo conocido como KDT, donde se podrá practicar tenis y ciclismo, el campo de golf de Palermo y del autódromo para pruebas de pista. Según el listado de disciplinas difundido, podrán volver a la actividad los deportistas federados y amateurs de pelota paleta; grupos de corredores; vela; remo; ecuestres y kayak-piragüismo. También el tenis y el paddle en la modalidad singles, atletismo, golf-driving, tiro con arco, escalada, BMX, ciclismo federado, patinaje artístico, patín carrera y skate. "Los usuarios deberán respetar tanto las recomendaciones y restricciones generales de las instalaciones, como aquellas particulares de cada deporte que fueron desarrolladas por las distintas federaciones y asociaciones deportivas", indicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado. DELPO, DE CONSULTAS El tenista Juan Martín Del Potro viajó a Europa, con el objetivo de llegar finalmente a Suiza para consultar a Roland Biedert, médico especialista en lesiones de rodilla, quien atiende a Roger Federer. El tandilense busca una evaluación del estado de su rótula derecha, con el fin de acelerar los tiempos de su regreso al circuito. Su último partido fue el 19 de junio de 2019 en Queen´s. Desde entonces se ha sometido a dos intervenciones: la primera fue en Barcelona, en 2019; y la segunda en Miami, en enero pasado. US OPEN: MÁS BAJAS La canadiense Bianca Andreescu, vigente campeona del US Open, tampoco estará en Nueva York para la próxima edición del Grand Slam, pautada para comenzar a finales de este mes de agosto. Se trata de una más entre todas las sensibles bajas que se han ido sumando en las últimas semanas. En un comunicado, la tenista, quien arrastraba lesiones, pero que había confirmado su recuperación, ha alegado que prefiere reaparecer en mejor estado físico y competitivo. Esto, sumado a las dudas generadas por el Covid-19, han motivado que se baje del certamen que le dio su mayor hito deportivo un año atrás. En este US Open 2020 tampoco estará presente la francesa Fiona Fierro, reciente campeona del Abierto de Palermo, el primer torneo WTA que se disputó tras el parate por la pandemia. SPURS, SIN PLAYOFFS Por primera vez en 23 años, los San Antonio Spurs no serán parte de los playoffs de la NBA. En la burbuja de Orlando, las victorias del jueves de Memphis Grizzlies y Phoenix Suns dejaron sin chances a los texanos, incluso previo al partido que debían disputar frente a Utah Jazz (derrota 118-112). En estos 23 años, el equipo siempre fue dirigido por Gregg Popovich, quien condujo a los Spurs a cinco títulos de la NBA, cuatro de ellos conseguidos con la participación de Emanuel Ginóbili (2003, 2005, 2007 y 2014). RENOVÓ BOLMARO El basquetbolista argentino Leandro Bolmaro renovó su vínculo hasta 2023 con el Barcelona. El cordobés, de 19 años, tiene grandes posibilidades de ser elegido en la primera ronda del próximo Draft de la NBA, por lo que se estima que el nuevo contrato tiene una cláusula de salida accesible si el escolta argentino tiene la chance de sumarse próximamente a la mejor liga de mundo. F1: HAMILTON AL FRENTE El británico Lewis Hamilton (Mercedes), seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 y actual líder del campeonato, comandó ayer la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España por delante de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quien había encabezado la primera tanda. La actividad en el Circuito de Cataluña, en Barcelona, continuará hoy con una tercera sesión de entrenamientos y la clasificación (10.00), mientras que la sexta carrera de la temporada se disputará mañana desde las 10.10.



Breves: Deportivas

15 de Agosto de 2020

