Otro fallecimiento en El Talar

La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020







Lo encontraron anoche, y sería el cuidador. En abril falleció un huésped. Anoche personal del SAME confirmó el fallecimiento de Carlos Molina (62), quien fue encontrado sin vida en el tradicional hospedaje El Talar, de Colón al 100, metros antes de la Aduana. Aparentemente, Molina era personal del establecimiento y tenía el rol de cuidador y sereno. Habría fallecido por un paro cardíaco. A principios de abril de este año, otro hombre falleció en el lugar. Se trató de Claudio Villarreal (57) quien falleció en una de las habitaciones. En esa ocasión, personal del establecimiento llamó al 911, dado que la víctima no respondía a los llamados a su puerta. También se trató de una muerte natural.

La Dra. Novero del SAME constató el óbito. Aparentemente, muerte natural.





