Ambientalistas salen al cruce de la "Fosforera"

"Diego Martinez falta a la verdad y oculta información determinante" aseguran. Y agregan que El Tajiber "Debe ser conservado como pulmón verde de Campana". A raíz de las declaraciones periodísticas realizadas ayer por Diego Martínez, apoderado de la Compañía General de Fósforos, organizaciones ambientalistas de nuestra ciudad y la zona se pronunciaron críticamente sobre lo señalado por el representante empresario. Arturo Remedi de la ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana) sostuvo que " Martínez omite decir que el proyecto de rezonificación del Tajiber tuvo y tiene el rechazo de todas las organizaciones de defensa del medio ambiente, solo lo aprobó la bancada oficialista de Juntos por el Cambio del Intendente Abella y no se convocó a audiencia pública para discutir el tema". ZONA DE HUMEDALES "La ordenanza 6660 /17 establece que no se pueden afectar los humedales de la zona, Martínez dice que no hay humedales allí y eso no es cierto…no es materia opinable es parte de la legislación vigente" continuó Remedi. "En el año 2015 nuestro municipio trabajó junto con el Ministerio de Ambiente de Nación en hacer un inventario de los humedales continentales del partido. Todo el sector de la forestación queda comprendido en la Unidad de Humedales Delta Continental". Por último Remedi asegura que "en el predio se realiza un manejo del agua similar al de las forestaciones del núcleo forestal, del otro lado del río Paraná, con canales y compuertas que también se pueden ver desde el río" (1) ZONA DE AMORTIGÜAMIENTO Por su parte Lucrecia Tapia de Vecinos del Humedal afirma que "toda el área del Tajiber es considerada Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos…eso es parte del ordenamiento legal del Parque, por lo tanto no se debería transformar un área rural en industrial…no se podría poner una petroquímica, por ejemplo, al lado del Parque Nacional Nahuel Huapi". "Las más de 500 ha de la forestación del Tajiber cumplen el rol de amortiguar los posibles impactos negativos provenientes del sector industrial y portuario de Campana dedicados a la actividad petrolera". "La Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es una zona que rodea al área protegida y en la cual se busca la integración y la conservación del Patrimonio Natural y Cultural con el desarrollo, en el marco de un Desarrollo Sostenible. La implantación de un nuevo puerto petrolero o instalaciones similares a tan escasos metros del Parque Nacional, patrimonio de todos los argentinos, claramente debería haber sido objeto de una consulta pública". "Los vecinos de Campana queremos que ese lugar se desarrolle en este sentido, manteniendo la función amortiguadora con el Parque Nacional y proveyendo un espacio de producción agroecológica o bien de turismo ecológico, aprovechando las potencialidades que brinda la vecindad a un Parque Nacional y generando ingresos o recursos a los vecinos que más lo necesitan." (2) EL CIERVO DE LOS PANTANOS Desde la organización artístico/ambientalista Al Ciervo de los Pantanos, Nadia Sendrone deploró las declaraciones de Martínez cuando afirmó que "no es verdad que en esas tierras se encuentre el Venado de las Pampas o Ciervo de los Pantanos. Que yo sepa, en los últimos 20 años, nadie ha visto alguno aquí…" "Este representante empresario debería pedir información…que no los haya visto no quiere decir que no existan". "Tenemos una población de Ciervos de los Pantanos en nuestro Delta, cruzan el río Paraná nadando y atraviesan las forestaciones para pasar al Parque Nacional que lleva su nombre". "Se conformó un Comité Interinstitucional del Ciervo de los Pantanos para asistir de manera articulada a los ejemplares de esta especie que a veces atravesando sectores con intervención humana se lastiman y necesitan tratamiento veterinario. Este Comité está conformado por el OPDS, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente, el INTA Delta, Fundación Temaikèn y Proyecto Pantano que nuclea a investigadores del CONICET, ACEN, Fundación Félix de Azara, Reserva de Biósfera Delta del Paraná y Arauco Argentina." (3) PULMON DE LA CIUDAD La Lic. Adriana Anzolin de Red del Río Lujan consigna que "Campana ya tiene parques industriales con lugar disponible para la instalación de empresas…el Tajiber es un área verde, ultimo pulmón verde de nuestra ciudad, ya saturada de contaminación…son 513 Ha, casi el mismo tamaño que el casco urbano de Campana". La referencia que realiza Martínez, en la nota publicada ayer, sobre la posibilidad de realizar una costanera desde el predio del Tajiber hasta la balsa del camino Islas Malvinas "no es posible de realizar, ya que ese sector fue anexado al PN Ciervo de los Pantanos cuando éste se creó por ley" afirma Anzolín. "En dicho sector de albardones naturales se encuentra un ecosistema de mucha importancia como es el monte blanco, este es un ecosistema en peligro, por lo cual la estrategia que se dará allí a largo plazo será la de restaurarlo, esto hace impensable que un camino atraviese ese sector". (4) Fuentes: (1) Inventario Nacional de Humedales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (2) Plan de Gestión del PN Ciervo de los Pantanos https://bit.ly/RNCiervoDeLosPantanos (3) Proyecto Pantano https://bit.ly/ProyectoPantano - Comité Ciervo de los Pantanos https://bit.ly/CiervoDeLosPantanos (4) Ley Nacional de creación del Ambiente Protegido, Plan de gestión del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos https://bit.ly/ReservaNOtamendi

