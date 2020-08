La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Hasta el Miércoles:

El martes no aparecerá La Auténtica Defensa







En razón del feriado de mañana lunes 17 de Agosto, Aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín, LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá el día martes; retomando el habitual contacto con los lectores el próximo miércoles 19. Hasta el miércoles 19 de Agosto!.



