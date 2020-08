La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Opinión:

Que la democracia no se agriete

Por Axel Cantlon











Axel Cantlon

Los últimos años se ha generalizado el cuestionamiento personal de los políticos, en donde las personas que ocupan los cargos políticos más elevados son cuestionados como "buenos" o "malos" según la pertenencia política. Incluso los dirigentes más destacados de esos frentes se caracterizan por ser los más acérrimos defensores o atacantes de las personas; donde cualquier tipo de gesto o acercamiento entre ambos sectores de la grieta -públicamente- esta visto como algo imposible. Un país con ese tipo de dirigentes sólo es posible cuando el sistema de partidos políticos está destruido como sucede en la Argentina desde el 2001 en adelante. Cuando el sistema de partidos políticos funciona la democracia funciona mejor, y los líderes que se obtienen de su seno también son mejores. La verdad es que comprendo la decisión de muchos argentinos que en las elecciones legislativas del 2001 votaron para que "se vayan todos", impugnando su voto, y otros muchos no fueron a votar directamente; pero eso detonó a los partidos políticos tradicionales y así fue como en 2003 hubo como 7 candidatos a Presidente y ninguno sacó más del 22 por ciento. Creo que ese fue un punto de inflexión en nuestro país, y que hizo reflexionar también al electorado, porque a partir de ese momento la participación en momentos decisivos de nuestro país siempre fue alta. Se aprendió de ese error, y esas demostraciones posteriores comprueban que los argentinos valoramos la democracia; saben lo mucho que costó conseguirla. Desde que perdimos la democracia dentro de los partidos políticos, las definiciones electorales se fueron tomando a través de los líderes que mejor medían en las encuestas y no en base a programas o ideas; y eso fue haciendo cada vez más personal la política. El poder político, que antes era un activo o un valor de los partidos políticos tradicionales, se fue trasladado directamente a las personas que lideran los espacios políticos del momento sin importar el sello partidario. Esto es un gran inconveniente, porque cuando funcionan los partidos políticos, cada partido representa un valor o una ideología o un programa que debe respetar y eso da previsibilidad a la política de un país. Hoy es más valiosa la lealtad a las personas que a las ideas. Raúl Alfonsín siempre nos enseñaba, sigan a las ideas y no a las personas, porque las personas se equivocan. Y tiene mucha razón. En definitiva, los argentinos en algún momento creyeron que eligiendo personas podían cambiar el destino de la política, pero en definitiva todas las experiencias desde el año 2001 para acá, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, dejó claramente en evidencia que eligiendo las personas los problemas persisten, incluso en muchos aspecto se agravan. Hoy la política se acaba en el círculo rojo, y los programas o ideas del Poder Ejecutivo que se hacen públicas son inmodificables porque vienen ya con un tinte de negociado previamente con diferentes intereses que impide un debate serio, amplio y transparente de su contenido. Todos los textos son inmodificables. Desde nuestro espacio, seguiremos apostando por la democratización de todos los espacios públicos; apostando por encontrar objetivos comunes con todos los actores, porque estamos convencidos que esa es la forma de encontrar soluciones.

