La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

DESCARTAN CAMBIOS El Gobierno no tiene en estudio medidas de mayor restricción a la compra de dólares y aseguró que quienes quieran adquirir el tope de US$ 200 mensuales por persona "podrán continuar haciéndolo". Desde el Ministerio de Economía y el Banco Central indicaron que la operatoria del denominado "dólar ahorro", instrumentada a través del Mercado Único y Libre de Cambios "continúa vigente", poco después de que el presidente Alberto Fernández aseverara en declaraciones radiales que el endurecimiento del cepo "es algo que estamos estudiando". "Muchos se vuelcan al dólar, no lo puedo evitar. Es un problema cultural que tiene la Argentina", dijo Fernández. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda y la autoridad monetaria salieron a aclarar poco después que "no hay cambios" en las modalidades vigentes. DESPEDIDA MILITAR "Quiero destacar el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas en las Misiones de Paz. Somos el segundo país en cantidad de componentes que tenemos en esa Fuerza de Tareas, el primero es Gran Bretaña", señaló el funcionario nacional al encabezar el acto virtual ante los cascos azules de la Fuerza de Tareas 56 de las Naciones Unidas que participarán de la Fuerza de la Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). El contingente de militares estará integrado por 246 hombres y 22 mujeres y partirá hacia el país insular a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Durante el acto virtual, Rossi también expresó su "especial reconocimiento al Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto por el despliegue, las tareas de coordinación y cuidados sanitarios que significa este relevo, en el contexto de pandemia mundial". DENUNCIAN RECORTE La ampliación del Presupuesto 2020 contiene un ajuste en las partidas destinadas a las universidades nacionales de por lo menos $17.500 millones en relación con el reclamo que hace un año formuló el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de acuerdo con lo señalado por el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau. El recorte indicado por el legislador radical porteño surge de comparar los $214.500 millones que los rectores nucleados en el CIN habían reclamado en agosto del año pasado en la etapa final de elaboración del proyecto de ley de Presupuesto 2020, con los $197.000 millones finalmente asignados en la ley de ampliación presupuestaria sancionada el jueves por el Senado. De todos modos, debe tenerse en cuenta la inflación acumulada en los últimos doce meses, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue hasta julio del 42,4%, lo que implicaría un ajuste mayor en términos reales. ZONAS DE RIESGO Francia declaró zonas de riesgo a Marsella y París debido al preocupante incremento de casos de Covid 19. El gobierno francés avanzó progresivamente con las medidas. Comenzó implementando el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos. El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, argumentó por qué tanto París como el departamento de Bouches du Rhône (en Marsella) fueron clasificadas como zonas de riesgo. "Hay mucha gente, mucho flujo de población, muchos transportes, muchos jóvenes con una vida social intensa", justificó Solomon en la emisora ´France Inter´, donde señaló que la situación es "preocupante" y se degrada "cada semana", aunque "no hay fatalidad". La tasa de incidencia del Covid-19 en la capital francesa fue de 65,7 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 4 al 10 de agosto, mientras que en Bouches du Rhône se situó en 53,7, por encima del nivel de alerta de 50.



16 de Agosto de 2020

