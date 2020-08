La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Coronavirus: se registraron 6.663 nuevos casos en Argentina







Si bien Provincia y Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el gran foco en esta pandemia, el porcentaje de incidencia del resto de los territorios se mantiene en crecimiento. Mendoza, por ejemplo, tuvo un nuevo récord de positivos. Además, el Ministerio de Salud de Nación confirmó otros 110 decesos. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer otros 6.663 positivos en el país, que por segunda jornada consecutiva volvió a ubicarse por debajo de los 7 mil casos. De esta manera, el total de contagiados desde que comenzó la pandemia ascendió a 289.100, por lo que Argentina superaría mañana lunes los 300 mil infectados. En la provincia de Buenos Aires se reportaron ayer 4.438 nuevos infectados (66,7% del total de ayer) y el acumulado en territorio bonaerense creció a 179.976. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los positivos estuvieron por debajo de los mil: este sábado se registraron 915 (76.519 acumulados). Con estas cifras, las dos principales jurisdicciones de la pandemia reunieron en esta oportunidad el 80,3% de los casos, por lo que la incidencia del resto del país en el acumulado diario sigue creciendo. Ayer sobresalió lo reportado por Mendoza, que presentó 210 nuevos contagios (totaliza 3.120). En tanto, por encima del centenar de volvieron a estar Santa Fe (179 ayer; 3.133 acumulados); Córdoba (161; 4.451), Jujuy (157; 4.493) y Río Negro (115; 3.768). También siguen siendo sostenidos y significativos los contagios en Tierra del Fuego (88; 1362; con la particularidad que se le adjudicaron 13 registrados en las Islas Malvinas), Neuquén (72; 1.807), Salta (66; 996), Entre Ríos (64; 1.529), La Rioja (55; 716), Chaco (40; 4.368) y Santa Cruz (38; 992). Y en crecimiento están dos provincias vecinas del Norte como Tucumán (28; 562) y Santiago del Estero (26; 249). En tanto, la situación está mucho más controlada en Chubut (4; 394), Misiones (3; 59), Corrientes (2; 225), Formosa (1; 79) y La Pampa (1; 183). Mientras que Catamarca, San Juan y San Luis no reportaron casos ayer. 110 MUERTES A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 110 fallecimientos y, así, el total de víctimas fatales con coronavirus en el país ascendió a 5.637 desde que comenzó la pandemia. En el parte matutino, la cartera sanitaria indicó 38 decesos. Y luego, en el reporte vespertino, agregó otros 72. Mientras que en el disgregado por territorio, en provincia de Buenos Aires se registraron 83 fallecimientos (49 hombres y 34 mujeres); y en la Ciudad de Buenos Aires, otros 9 (2 hombres y 7 mujeres). También se notificaron muertes en Chaco (cuatro hombres), Mendoza (cuatro hombres y una mujer), Salta (dos hombres y una mujer), Tierra del Fuego (dos hombres), Entre Ríos (dos hombres), Río Negro (una mujer) y Santa Fe (una mujer). CAMAS UTI Además, el reporte del Ministerio de Salud actualizó el número de personas que se encuentran cursando la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país: son ahora 1.716 (-2 respecto al viernes). En tanto, la ocupación total de camas adultos de terapia intensiva se ubicó en el 58% a nivel nacional (-0,9%) y en el 68,5% (-0,1%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

MENDOZA REGISTRÓ 210 NUEVOS POSITIVOS EN EL REPORTE NACIONAL. MURIÓ UN NIÑO POR LA PRESUNTA INGESTA DE DIÓXIDO DE CLORO Un niño de 5 años murió en la madrugada de ayer en el Hospital de la localidad neuquina de Plottier tras ingresar a la guardia médica con un cuadro cardiorespiratorio que habría sido causado por la ingesta de dióxido de cloro, que "habría sido administrado por los padres" con la falsa idea de que les serviría para "prevenir el coronavirus". Así coincidieron en señalarlo fuentes oficiales y médicas, quienes consignaron que los padres ingresaron al hospital con el niño y le refirieron a los médicos que le habían dado de tomar 700 mililitros de dióxido de cloro, según fuentes del Hospital de Plottier. El caso volvió a encender la polémica suscitada días atrás, cuando la conductora televisiva Viviana Canosa, frente a las cámaras, bebió de una botella plástica líquido que ella describió como dióxido de cloro y dijo que era un antídoto contra el coronavirus. Tal fue la repercusión del hecho que autoridades sanitarias y especialistas rápidamente salieron a advertir que el dióxido de cloro no "no tiene ningún beneficio" contra el coronavirus sino que "puede ser tóxico", como lo señaló la secretaria de Salud, Carla Vizzotti. Ayer, ante la muerte del niño en Neuquén, presumiblemente por el consumo de esa sustancia (algo que procuraban determinar con la autopsia), el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en el que alertó sobre los riesgos del consumo de esa sustancia y subrayó que su uso "no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso".

