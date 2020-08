La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Advierten que el Plan Maestro para la Cuenca del Río Luján amenaza los humedales







Tampoco sería el más eficaz para resolver el problema que pretende atacar: las inundaciones. Así lo afirman desde la Red del Río Luján. El Plan Maestro para la Cuenca del Río Luján necesita reformularse: así lo aseguran vecinos nucleados en la Red del Río Luján, muy preocupados por el avance de las obras que -advierten - ponen en peligro la preservación de los humedales y ni siquiera serían eficaces para resolver el problema de las inundaciones, su objetivo de fondo. El proyecto data de 2011 y ha tenido poco avance hasta el momento. Sin embargo, la Red asegura que "carece de una mirada integral y no ha considerado varios aspectos", como el papel que juegan los humedales en la prevención de inundaciones y las consecuencias que las modificaciones hidráulicas tendrían en el comportamiento del caudal del río. "(Se) descartó, desde sus inicios, la posibilidad de evaluar los beneficios de preservar y restaurar los humedales de la cuenca", afirmó la Red, ecosistemas "que protegen de las inundaciones, recargan los acuíferos que abasten a millones de hogares, purifican la calidad del agua y reducen el cambio climático pues absorben los gases que lo producen", entre otras funciones naturales. Al mismo tiempo, señaló que "las obras de modificación del cauce (ensanche y rectificación) impactarán en importantes áreas de conservación como son la Reserva Municipal de Pilar" y también "el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos que se encuentra aguas abajo, amén de otros humedales de la cuenca, ya sea porque serán eliminados o degradados". Para la Red del Río Luján el Plan Maestro encarado por la Provincia tampoco "considera la eliminación de las causas que provocan las inundaciones" ya que deja de lado el problema de los "canales artificiales para evacuar cientos de campos en la cuenca alta", como así también "el relleno y ocupación ilegal de miles de hectáreas de tierras de dominio público de la llanura de inundación del río Luján, principalmente por parte de barrios privados". Por otro lado, las obras previstas ni siquiera serían adecuadas para prevenir nuevos anegamientos en la cuenca. "Para el diseño de estas obras hidráulicas se consideró la inundación del 2014 durante la cual, en la localidad de Luján, el río alcanzó una altura de 5,32 metros", afirmó la Red, continuando: "Se descartaron otras inundaciones mayores, como la de los años 1985 (6,4 metros), las de 1913/1914 (8,84 metros) y la de 1895 (9,05 metros). Si la crecida es muy grande, como las ya registradas, superará las medidas del diseño de obra y, al desbordar, lo hará con una enorme velocidad que puede arrasar con todo, no sólo afectando a la cuenca baja sino a la propia cuenca media, que vivirá una falsa sensación de seguridad porque la obra no puede garantizar que sacará toda el agua en cada evento". La lentitud y los cambios en la ejecución del proyecto no estarían contribuyendo a alcanzar sus objetivos, según la organización vecinal. Indicó que "según el plan original primero se realizaría la ampliación de puentes viales y ferroviarios (para eliminar taponamientos); segundo las de ensanchamiento y rectificación de unos 50 km del curso natural del sinuoso río Luján (para acelerar el escurrimiento de las aguas); y tercero las de retención temporaria de excedentes hídricos (grandes reservorios temporales para disminuir el caudal durante las crecientes)". "Este orden -amplió la Red - fue modificado, acentuando las deficiencias del plan original. En breve se ejecutarán las obras de ensanchamiento y rectificación y no se harán las obras de retención temporaria de los excedentes hídricos. Tampoco se amplía el puente de la Ruta Nacional Nº 9 y, por problemas contractuales, no están aseguradas las obras de ampliación de los puentes ferroviarios (Mitre, Belgrano Norte y Urquiza) que se encuentran en la cuenca baja (Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar, Campana). Eliminar estos taponamientos resulta esencial antes de realizar la obra de rectificación que traerá más rápido el agua a la cuenca baja". "Las obras de rectificación del río Luján, no sólo dañarán irreversiblemente los humedales, sino que incrementarán su caudal y con ello la rápida acumulación de agua en la cuenca baja. Se podrían ver afectados vecinos de Pilar, de Campana y Belén de Escobar, tierras productivas de estos partidos y de Exaltación de la Cruz, así como también, aumentarían las posibilidades de cortes en la Ruta Provincial Nº 4 y las Rutas Nacionales Nº 8 y Nº 9", advirtió la Red, quien además cargó contra la legalidad de este Plan Maestro. "Toda esta situación se agrava porque las obras de este plan carecen de legalidad, pues debían ser expuestas a la comunidad a través de audiencias/consultas públicas según lo estipula la Ley General del Ambiente Nº 25.675. Esta convocatoria se omitió, y con ello, se evitó dar participación a la ciudadanía, ignorando no sólo a los vecinos afectados por las obras sino a la comunidad científica que ha sido crítica de las obras de rectificación. Tampoco se ha terminado de conformar el Consejo Consultivo, espacio para la participación pública que es parte del Comité de Cuenca del río Luján. Frente a los potenciales riegos de este Plan, exigimos la paralización de cualquier obra hasta tanto no se realicen las audiencias públicas para las obras previstas y se conforme el Consejo Consultivo", expresó la Red.

Imagen ilustrativa



