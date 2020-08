La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 La Jorge Varela dona 600 libros infantiles







Fue a partir de una campaña de recolección de libros para niños y pre adolescentes que fueron distribuidos en 5 distintos comedores y merenderos barriales. Luego de una exitosa convocatoria solidaria, la Agrupación Jorge Varela logró reunir 600 libros que en ocasión del Día de la Niñez fueron distribuidos entre niños y pre adolescentes que asisten a 5 distintos comedores y merenderos barriales de nuestra ciudad. "Se acercaba la fecha del Día de la Niñez y siempre solemos organizarnos para poder organizar actividades especiales en las que se diviertan, disfruten, y sean protagonistas. Este año, debido a la pandemia, sabíamos que iba a ser imposible llevar adelante algo así. Entonces junto a nuestras y nuestros militantes pensamos no sólo en seguir convirtiendo en protagonistas a nuestras niñas y niños, sino que también, poner en valor la cultura, la Educación y por sobre todo, sus derechos, los derechos a una niñez digna. Decimos convocar a la ciudadanía de Campana a colaborar en esta campaña, solicitando la donación de libros nuevos o usados en buen estado. La respuesta fue increíble, llegamos a casi 600 libros que fueron repartidos en 5 centros asistenciales distintos. Queremos agradecer inmensamente a nuestra comunidad por el compromiso y por formar parte de este hermoso proyecto que llegó para quedarse", comentó al respecto María Eugenia Giroldi, principal referente de la agrupación, quien destacó la tarea del Equipo Joven de la Agrupación que "se puso la tarea al hombro" de la preparación y distribución de estas donaciones. "Este proyecto tiene dos objetivos: por un lado fomentar la lectura que creemos que es muy importante, dicho sea de paso, jubiladas docentes nos felicitaron por motivar la lectura en les niñez, nos puso muy feliz saber que hay aprobación, no esperábamos tanta repercusión. El otro objetivo es que les niñez reciban estás bolsitas con libros y golosinas, porque aunque no puedan festejar como todos los años, si puedan contar con un presente en su día. Juntamos alrededor de 600 libros, los cuales algunos son de estudio y van a ser destinados al armado de una biblioteca en un merendero. Muchos vecinos y vecinas que se sumaron a donar, estamos muy agradecidos como agrupación que nos acompañen en algo tan lindo como es intentar de que les niñez pasen un hermoso momento en su día. Además de agradecer a todos los integrantes de la agrupación, también hay que reconocer a los compañeros y las compañeras de la Juventud Peronista con quienes venimos articulando actividades desde el año pasado, y nos acompañaron en las entregas de los libros y las golosinas", señaló Nahuel Ciallella, referente de la Juventud de la AJV.

"Muchos vecinos y vecinas que se sumaron a donar, estamos muy agradecidos como agrupación que nos acompañen en algo tan lindo", dijo Nahuel Ciallella.





"Este hermoso proyecto que llegó para quedarse", aseguró María Eugenia Giroldi.



