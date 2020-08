La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Opinión:

Mejorando masculinidades con prácticas (I)

Dra. Rosa Funes











Rosa Funes

Existen hechos de abuso, de desprotección de las instituciones ante un caso de violencia como un femicidio, un abuso, acoso laboral, que fueron preanunciados con amenazas previas ante las cuales nada se hizo por la Justicia, que obligan después a tomar medidas urgentes, y así se ha visto la apertura de espacios para el abordaje de varones violentos, como los Dispositivos para buenas masculinidades. Pueden ser de dimensión limitada, dirigidos a varones trabajando en prevención cuando ya hubo daño anterior, pero debe propiciarse para que funcione este tipo de espacios no sólo para quienes tienen antecedentes, sino para varones en general, de distintas franjas sociales, y contemplando sectores laborales, con el propósito de que deconstruyan formas de trato, hasta la llamada violencia simbólica, invisible, naturalizada, y no repitan esas formas de ser varón con sus parejas, hijos, hijas, que somete, y se ubica en un lugar de superioridad, hasta con sutiles rasgos. Para ello es necesario coordinarse con distintas agrupaciones, ONG, empresas; la atención en los dispositivos no es individual ni es un espacio terapéutico. Lo integran un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, o psicólogo/a social, y un/a profesional de ciencias jurídicas. Es un espacio psico-socio-educativo para trabajar en el desarme de las creencias y aprendizajes que portan los varones, para que puedan rehacer formas de actuar en la rutina diaria con una mirada autocrítica, porque hay conductas que imitan y repiten casi mecánicamente, ya que forman parte de lo que creen su SER, su identidad. El desaprendizaje de las conductas violentas comienza con desarmar la actitud de dominio, que es ir a la médula del patriarcado, en el que los varones asumen que las mujeres y los hijos son de su propiedad, sin otra autoridad, diciendo "no puede ser que el juez pueda prohibirme ver a mis hijos si son míos", ante las medidas judiciales, y el rol profesional del abogado/a en el equipo que interviene es hacerle comprender, reaprender a respetar los derechos humanos y conocer acciones penales que se pueden generar, límites, dejando esa posición de poder absoluto; por su parte el psicólogo/ay trabajador/a social o psicólogo/a social, trabajará para que pueda reaprender que los hijos piensan, sienten y deciden diferente. Se va trabajando como con las capas de la cebolla, desde las actitudes, hacia adentro, desarmando esa lógica de apropiación de los seres de su familia. El proceso que se hace con los varones excluidos del hogar es que comiencen a asumir su responsabilidad en lo que pasó y los efectos negativos que produjeron con sus acciones. Están enojados con el Juzgado, con su pareja, y se lo incluye en grupos, más allá de que personalmente haga tratamiento psicoterapéutico. En lo legal se trabaja mucho el conocimiento del marco jurídico, y si han incurrido en incidentes judiciales, para que asuman el cumplimiento de las medidas que ha establecido el juzgado. Es frecuente en estos varones la transgresión sistemática, porque ellos son quienes ponen sus propias reglas hasta ese momento. En una sociedad como la de nuestra ciudad, un pujante polo industrial, hay que extender la enseñanza de la perspectiva de género, y de la construcción de mejores masculinidades y feminidades, para crecer todos, y formar equipos de trabajo donde el poder se ejerza para coordinar, construir vínculos laborales actuándose en roles funcionales, y no para aplastar a otras personas, entre ellas, colegas o dependientes mujeres. Dra. Rosa Funes - Concejal - Diplatura Universitaria en Género

Opinión:

Mejorando masculinidades con prácticas (I)

Dra. Rosa Funes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar