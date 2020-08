La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Para la nueva normalidad nuevas respuestas













Jan Kregel





Joseph Stiglitz

Recomendaciones de economistas sobre cómo encarar las políticas de estímulo. Algunas contradicciones (qué bienes íbamos a comprar si la economía debía suspenderse cuál bella durmiente) y consecuencias (ahorro precautorio) para destacar de la gestión en tiempo de pandemia. Algunos influyentes y reconocidos economistas de nuestro tiempo comenzaron a hacer públicas sus ideas sobre las políticas -más o menos adecuadas, especialmente en términos distributivos- aplicadas en pandemia. Los portales Proyect Syndicate y Network Ideas fueron los medios elegidos. Los textos de Jan Kregel y Joseph Stiglitz que citaré en este artículo datan de comienzos de junio y agosto de 2020. El aspecto común sobre el que alertan estos economistas keynesianos es el aumento del ahorro asociado al contexto de profunda incertidumbre. El desafío en la pospandemia será recuperar la norma para que dichos recursos sean volcados a la inversión, la producción y el empleo. Con el recuerdo de la última crisis financiera en mente, la respuesta de los gobiernos ante la crisis ocasionada por el coronavirus fue el diseño de paquetes de estímulo, basados en la emisión monetaria para suplantar el dinero que la economía ya no generaba. Esto sin dudas ayudó a evitar pérdidas mayores: quiebras, desempleo masivo y mayor pobreza. Pero siguiendo a Kregel y Stiglitz debemos hacer algunas consideraciones a futuro. Teniendo en cuenta que en un contexto de profunda incertidumbre como la vivida primaron las conductas precautorias y buena parte de ese dinero sirvió para engordar el ahorro financiero. A lo que se sumaron problemas de abastecimiento, de modo que si había necesidad de consumo, muchas veces, no hubo productos a disposición. Los economistas siempre razonan en términos de oferta y demanda. Así cuando China notificó del virus en noviembre, temieron ante una interrupción en las cadenas de oferta mundial. Luego cuando se declaró la pandemia y el confinamiento planetario, el problema pasó al lado de la demanda, dada la suspensión del trabajo en las actividades no esenciales. De allí empezaron a brotar las ideas de los paquetes de estímulo. Pero la emisión monetaria que fue solución en crisis pasadas no tenía mucho margen de acción ante el pánico que causó el coronavirus. Recordemos que en enero de 2020, dos meses después de haber sido informada, no sabíamos casi nada de la enfermedad. El virus empezaba a golpear a Europa y América, no había camas en los hospitales, ni médicos ni respiradores suficientes y el virus se reproducía a un ritmo (capital) sin precedentes. Según señala la socióloga Eva Illouz, en los meses recientes acudimos a la salvaguardia del Estado como nunca antes: jamás habíamos obedecido tanto (y aclara: fueron más las personas de la extrema derecha las que desobedecieron al Estado que las de la extrema izquierda), jamás los Estados habían concentrado tanto poder por razones sanitarias (sí por razones militares o de golpe de Estado) y nunca antes la gestión de los problemas había sido uniforme a escala mundial. La incertidumbre continuaba en abril de 2020. Las bolsas del mundo colapsaban. Para entonces lo único que sabíamos es que Wuhan había permanecido tres meses encerrada de modo que podíamos prever una merma en los ingresos de las personas de como mínimo un trimestre. Un trimestre menos de PBI. Las bolsas debieron cerrarse al igual que Amazon, advierte Jan Kregel en un razonamiento audaz. Porque sino los paquetes multimillonarios de estímulo acabarían agravando los problemas distributivos estructurales. Prefiero no citarlos montos de las ganancias de algunas empresas que operan en distintos países del mundo y en América Latina (el continente más desigual) ni contrastarlas con el aumento de la pobreza estimado en la región: 100 millones de personas entre nuevos pobres y desempleados. Medir las consecuencias equitativas de las políticas de estímulo es de especial importancia en Argentina dada la presión sobre el dólar que descarga toda acumulación empresaria o de la clase media. Lo cual por su parte también acarrea consecuencias inflacionarias que agravan la inequidad social y la pobreza. Algunas tensiones experimentó el mercado de cambios la última semana: aumentaron las brechas y los exportadores se quejan del atraso cambiario. También se conoció la inflación del mes de julio, con alzas en los segmentos de bienes de consumo. Estas actitudes empresariales deberán ser monitoreadas y penalizadas máxime un año donde no habrá paritarias. Quiero cerrar el texto mencionando algunas opciones de políticas que propone Stiglitz de cara al futuro para ayudar a que la emisión monetaria se traduzca en mayor consumo ahora que lentamente empiezan a operar las fábricas. Él sugiere, por ejemplo, líneas de crédito para las familias contingentes a la evolución de la pandemia, de modo que si un nuevo shock se avecina y de aquí a seis meses no varía la curva de contagios, los pagos sean suspendidos. Consideraciones similares podrían hacerse sobre las transferencias del gobierno, por ejemplo en China ocurrió que en algunas ciudades se emitían bonos digitales para la compra de mercaderías que tenían plazo de expiración, así el dinero se usa y no se acumula.

Para la nueva normalidad nuevas respuestas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar