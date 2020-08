La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Querido amigo Mario Pelayo

Nos hemos conocido por intermedio del cine. Tú pudiste conocerme, y yo a tí. Nunca olvidaré las gratas charlas que me has dispensado, en primera persona, y te aseguro que en cada una de ellas estuve pendiente de cada uno de tus movimientos y reflexiones. Y no sabes lo feliz que me hace recordarte y ver, confirmar, la persona de bien que has sido. Cuando sacabas buenos puntos de vista, cuando buscabas la reconciliación con amigos o cuando le brindabas una sonrisa cálida de buenos días a quien se acercaba a ti. Gestos que fueron fruto de tu constancia, de tu bondad y de tu gran corazón. Quería escribirte esta carta, como un tributo para ti y con tres consejos que seguro que estarías de acuerdo que los exprese porque van a venir muy bien para quien los lea: _ Valoremos el tiempo, por encima de cualquier regalo material. Es lo más valioso y debemos hacer grandes esfuerzo por regalarle nuestro tiempo para estar con quienes queremos y amamos. ¡Seamos felices!; _ Hablemos del amor, que es el regalo más grande del mundo, y que tenemos de nuestros padres, hermanos, amigos y profesores/formadores. Otras cosas romperán o se perderán; pero el amor no. _ Practiquemos la empatía. Sabemos que todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes. Hagamos saber que, si somos un poco diferentes a otros, aún así podremos querernos y que caigamos bien. Querido Mario, te aseguro que vamos a extrañarte. Fue un bello regalo de la vida, y tener tu amistad. Porque los mejores regalos, las mejores palabras y los mejores actos, son siempre aquellos que salen del corazón; y el tuyo fue grande... Nunca te olvidaremos. ¡Te quiero Mario Pelayo!

