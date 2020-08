Efemérides del día de la fecha, 16 de agosto

DÍA DE LAS INFANCIAS Este año, bajo el lema "Hay muchas maneras de vivir la niñez", la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) renombró la tradicional celebración con el objetivo de "posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez." Al respecto, el secretario dela SENAF, Gabriel Lerner, manifestó: "decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez. Desde el Estado queremos nombrar una jornada en plural, que celebre a cada chica, chico, chique, gurí, changuito, mitai en guaraní, weñi en mapudungun, y sus diversos modos de vivir esta etapa de la vida". El origen de esta celebración se remonta al año 1959 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la "Declaración Universal de los Derechos del Niño" y propuso homenajear a los niños en la jornada de su aprobación (20 de noviembre). No obstante, la ONU instó a los países miembros a festejar este día la fecha que consideraran conveniente. Así, en el año 1960, empezó a celebrarse el primer domingo de agosto pero en el año 2003, se pasó al segundo domingo de ese mes por pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ); debido a que el festejo coincidía con las PASO, en el año 2013, se determinó que la fecha definitiva fuera el tercer domingo de agosto. FALLECE ARETHA FRANKLIN Aretha Louise Franklin nació el 25 de marzo del año 1942 en Tennessee, Estados Unidos. Hija de la cantante de góspel Bárbara Franklin y el predicador "C. L" Franklin, Aretha creció rodeada de cantantes de góspel y jazz como Clara Ward, Mahalia Jackson y Ella Fitzgerald. A los 10 años empezó a cantar en la Iglesia Bautista de Detroit sorprendiendo a los presentes con su increíble voz; cuatro años después, lanzó su disco debut "The Gospel Soul of Aretha Franklin" (1956): "ser cantante es un don natural. Significa que estoy usando el don que me dio Dios y estoy feliz con eso." En el año 1960, la joven cantante partió a Nueva York y, al año siguiente, lanzó su segundo disco "Aretha" (1961). Pese a que con la discográfica Columbia Records, Aretha se coronó la "Reina del Soul" con las canciones "Won´t be long", "Rock-a-bye your baby with a Dixie Melody" y "Runnin´ out of fools", su fama internacional se consagró con Atlantic Records en los discos "I never loved a man the way I love you" (1967), "Aretha arrives" (1967), "Lady Soul" (1968), "Aretha now" (1968) y el sencillo "I say a little prayer" (1967); de éstos álbumes se destacan "Respect", "Do right woman, do right man", "Satisfaction", "Baby I love you", "Chain of fools", "Ain´t no way" y "Think."Otros discos importantes de su carrera fueron "Aretha" (1980) con el sencillo "Can´t turn you loose"; "Who´s zoomin´ who?" (1985) con "Freeway of love"; y "Aretha" (1986) con "I knew you were waiting (for me)" grabado junto a George Michael. Por otra parte, Franklin fue galardonada con 18 Premios Grammy y, en el año 1987, se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Falleció en el año 2018 en Michigan, Estados Unidos. USAIN BOLT ROMPE SU PROPIO RÉCORD Un día como hoy en el año 2009, Usain Bolt rompía su propio récord y se convertía en el hombre más veloz del mundo. El año anterior, el atleta había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 al ganar la prueba de los 100 metros lisos en 9,69 segundos. En el Mundial de Atletismo de Berlín, pulverizó su propio récord al finalizar en 9,58 segundos: "creía posible correr por debajo de 9,69, pero para ello todo tenía que salir perfectamente. Ha sido increíble. Creo que el público me ha dado energía adicional. Hoy es un gran momento de la historia, pero nunca se puede saber lo que pasará mañana".



Efemérides del día de la fecha, 16 de agosto

