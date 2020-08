La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Es tiempo de clamar a Dios"

Por Silvia Gerard











Estamos cruzando un tiempo inédito, atravesados mundialmente por un mal que ha puesto en un plano de igualdad y de riesgo a la población, traspasando todas las fronteras. Hemos sentido la incapacidad para superar obstáculos, hemos tenido y aún tenemos que luchar con la ansiedad, el afán, las preocupaciones y la incertidumbre. Es tiempo de buscar a Dios, (Muchos son ateos, hasta que se empieza a caer el avión) Los cristianos, ante las dificultades, vamos a los pies de Jesús, vamos en oración y a clamar, que las dificultades no nos paralicen. El Señor nos invita a "acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16). Aprendemos a clamar a Él, cuando atravesamos tiempos de angustia. Confiamos que nos librará de nuestras aflicciones, yque va a suplir nuestras necesidades mucho más abundantemente de lo que pensamos. (Efesios 3:20) "Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo; echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros", (1ra Pedro 5:6-7) Pensemos en los ojos misericordiosos del Señor, en su mirada de amor y compasión, en su poder para sujetar las tempestades. El (Salmo 107) nos habla del clamor en distintas circunstancias, y vemos como Dios libra de aflicciones, y de angustias. "Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Si elegimos ser parte del pueblo de Dios, pasamos a ser sus hijos, linaje escogido, nación santa, donde las tinieblas no van a prevalecer, sino que estaremos bajo su luz admirable. (1ra Pedro 2:9) Tengamos presente que "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones". (Salmo 46:1) No dudemos de la fidelidad de Dios, y que la angustia no gane terreno, el Señor tiene sus tiempos, pero si clamamos a Él, Él obra de maneras que no podemos entender. "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra". (46:10) Hoy, Dios te invita a que clames a Él, su oído está atento. "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces" (Jeremías 33:3) No hay otro a quien recurrir para ser salvo. Es tiempo de tener intimidad con Dios, de arrepentirse de aquellas cosas que pesan en la mente y en el corazón, de confesar los pecados, de obtener la libertad espiritual que sólo Dios puede dar. "Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán". (Isaías 40:31) Él es el camino, la verdad y la vida. Todo es posible si puedes creer, búscalo, Él te está buscando a ti, la fe mueve las manos de Dios, confía en Él y Él hará. No olvides … Que no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe y no hay nada más grande que Dios. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Es tiempo de clamar a Dios"

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar