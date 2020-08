La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Ayurveda y Salud:

Respiro, luego existo! (Parte II)

Por Bioqca. Mónica A. Rimoli











Mónica A. Rimoli

"Si a los chicos se les enseña cómo respirar por la nariz en las escuelas, sería posible criar una nueva generación más fuerte e inteligente" (Del Libro Yoga y Salud, Selvarajam Yesudian) La Biblia dice que Dios creó al hombre a partir del barro y sopló en sus narices el aliento de la vida. La filosofía Vedanta nos dice lo mismo cuando comenta "sin respiración no hay vida en el planeta. Ese aliento de vida es el PRANA, energía o fuerza vital que está en el aire pero no es el aire, está en el alimento pero no es el alimento. RESPIRAR es la función biológica más importante del organismo. Todas las demás funciones del cuerpo están ligadas fuertemente a la respiración. RESPIRAR en forma profunda, consciente y completa es fundamental para la salud física, emocional y para la longevidad. RESPIRAR en forma profunda, consciente y completa es la base del Yoga y Pranayama. Sólo mediante la regulación consciente de nuestra respiración podemos lograr la resistencia necesaria para una larga vida en salud. El aire está lleno de Prana y la puerta de entrada de ¨Prana o energía vital es la nariz. Respiren por la nariz! En la boca no hay ningún órgano para absorber el Prana. Si una persona respira por la boca durante mucho tiempo, se verá seriamente afectada, se debilita, sus procesos vitales decaen, sus glándulas funcionan inadecuadamente y su resistencia cae hasta el punto de quedar indefenso ante todo tipo de enfermedad. Al respirar por la boca, el aire no pasa por el "filtro" de su nariz y así se coloca completamente a merced de cualquier tipo de infecciones. La Nariz nos protege de los virus y bacterias del aire porque en su parte interna tiene glándulas con función inmunológica. La inhalación abundante de prana a través de la nariz podrá, con la ayuda de los pulmones proveer completamente de energía a nuestro cerebro y es la gran defensa contra infecciones. Y por último, algo importante: cuando los niños pequeños respiran por la boca, su glándula tiroides se ve afectada, se retrasa su desarrollo mental y se agrandan sus amígdalas. La solución natural es enseñarles a respirar profundamente por la nariz. Las amígdalas son valiosos órganos del sistema inmune y deben "respetarse". Hasta la próxima queridos lectores. Un abrazo grande a todos!! Bioqca. Mónica A. Rimoli Post Grado Ayurveda

