125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 16 de Agosto de 2020 - Año II - Edición Nº 93 ¡¡¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!!! Jesús les dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él". Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. (Marcos 10:14-16). Jesús valora mucho la vida de los seres humanos, pero se identifica especialmente con el corazón sencillo y abierto de los niños por sus características de humildad y sinceridad. Él tomaba de su tiempo para estar con los niños, los reconocía como personas valiosas, los abrazaba y bendecía disfrutando de su espontaneidad. En este tiempo de pandemia, en que no se podrán realizar festejos multitudinarios, ni concentraciones para repartir regalos, apreciemos a los niños y vivamos en la intimidad de nuestros hogares esas virtudes que el mismo Dios valoró. Señor, que seamos instrumentos de tu amor en la búsqueda de la felicidad de todos los niños.

Jesús bendiciendo a todos los niños DÍA DEL CATEQUISTA El 21 de Agosto se recuerda al Papa San Pío X patrono de los catequistas. Durante su pontificado le dio mucha importancia a la catequesis y la pastoral. Actualizó los seminarios, dispuso las formas de preparación para que los niños accedieran a los sacramentos y redactó un Catecismo. Este año, todos los catequistas de la diócesis de Zárate-Campana festejarán su día participando del XX Encuentro Diocesano de Catequistas - ENDICA bajo el lema "Con el Sí de María, evangelizamos en la cultura digital" en modalidad virtual. Los encuentros serán el 21 de agosto - 20 a 21 hs. y el 22 de agosto - 10 a 11:30 y 15 a 17:30 hs. Para participar hay que suscribirse al canal de YouTube: Junta de Catequesis Zarate Campana y activar las notificaciones. ¡FELIZ DÍA DEL CATEQUISTA! Elevemos una plegaria a Dios por aquellos catequistas que nos acercaron a Jesús. Por los que están y por los que ya se encuentran junto al Padre…

XX Encuentro Diocesano de Catequistas ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Esta solemnidad que se festeja el 15 de agosto, es la fiesta más antigua de la Virgen María. Se refiere a su muerte -su dormición, como la llamaban los antiguos- y su asunción en cuerpo y alma al cielo. La Iglesia recuerda en este día, no sólo que el cuerpo inanimado de la Virgen María no sufrió ninguna corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo como su Hijo Jesús. Esta verdad, ya admitida desde los primeros siglos de la Iglesia, fue confirmada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950. El Papa Francisco dijo recientemente: "nos unimos a toda la Iglesia extendida por el mundo que ve en María la Madre de nuestra esperanza. Su cántico de alabanza nos recuerda que Dios no se olvida nunca de sus promesas de misericordia (cf. Lc 1,54-55). María es la llena de gracia porque "ha creído" que lo que le ha dicho el Señor se cumpliría (Lc 1,45). En ella, todas las promesas divinas se han revelado verdaderas. Entronizada en la gloria, nos muestra que nuestra esperanza es real. Pidamos a la Virgen que interceda por nuestras múltiples necesidades ante su Hijo Jesús.

Asunción de la Santísima Virgen María AGRADECIMIENTO POR DIEZ AÑOS DE SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DEL COLEGIO ROGACIONISTA ANIBAL DI FRANCIA La Comunidad Educativa del Centro de Formación Profesional Nº 402 "Nuestra Señora de las Islas" agradece la donación de alimentos, ya recibidos por alumnos y familias. Agradecemos al Padre Giovanni, Equipos directivos de los distintos niveles educativos y un especial reconocimiento a UNIÓN DE PADRES DE FAMILIA del colegio Aníbal Di Francia, a los docentes, alumnos, ex alumnos que colaboraron con la Décima Colecta Anual de Alimentos y con esta generosa acción solidaria, en este momento de pandemia que nos afecta a todos. ¡MUCHAS GRACIAS! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

