La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Breves: Deportivas

16 de Agosto de 2020







EL REGRESO A LAS PISTAS Las principales categorías del automovilismo nacional confirmaron las fechas en que retornarán a la actividad. El Turismo Carretera y el TC Pista reanudarán su temporada con la 3ª fecha, a desarrollarse el 30 de agosto, y su calendario se estirará hasta el 20 de diciembre. En tanto, el Súper TC2000 empezará su campeonato el 20 de septiembre y recién lo finalizará el 14 de febrero de 2021. El Top Race, por su parte, realizará su 2ª fecha el 6 de septiembre; mientras que el Turismo Nacional volverá a correr el 13 de septiembre. PORTLAND, ÚLTIMO PASAJERO Ayer, Portland Blazers venció 126-122 a Memphis Grizzlies y se quedó con el último boleto a la postemporada de la NBA en la burbuja de la NBA. El conjunto liderado por Damian Lillard terminó 8º en el Oeste y deberá medirse ahora con Los Angeles Lakers (1º). Los otros duelos de esta conferencia serán: Los Angeles Clippers (2º) vs Dallas Mavericks (7º), Denver Nuggets (3º) vs Utah Jazz (6º) y Oklahoma City Thunder (4º) vs Houston Rockets (5º). En tanto, en el Este se enfrentarán: Milwaukee Bucks (1º) vs. Orlando Magic (8º), Toronto Raptors (2º) vs. Brooklyn Nets (7º), Boston Celtics (3º) vs. Philadelphia 76ers (6º) y Miami Heat (4º) vs. Indiana Pacers (5º). La postemporada de la NBA comenzará mañana lunes F1: POLE DE HAMILTON El británico Lewis Hamilton (Mercedes) estableció ayer la 92ª pole position de su carrera en la Fórmula 1 al marcar el mejor tiempo de la clasificación de ayer en el circuito de Cataluña, donde se disputa el Gran Premio de España, sexta cita de la temporada 2020. El séxtuple campeón y líder del actual campeonato fue secundado por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y el holandés Max Verstappen (Red Bull). La final de hoy se pondrá en marcha a las 10.10. MOTO GP: VIÑALES El español Maverick Viñales (Yamaha) marcó se quedó ayer con la pole en la clasificación del Moto GP que se disputa en el circuito Red Bull Ring de Austria, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2020 del Moto GP. Jack Miller (Pramac Racing) y Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) partirán por detrás suyo. PATO BUSCADO La Justicia de Córdoba emitió una orden de detención contra el golfista Ángel Cabrera por violar en reiteradas veces una orden de restricción de acercamiento y comunicación con su expareja, quien lo denunció años atrás por violencia de género. "El Pato", ganador de dos Majors, el US Open 2007 y el Masters de Augusta 2009, se encuentra en Estados Unidos disputando el Bridgestone Senior Players en Akron, Ohio, algo que también tendría prohibido ya que, según trascendió, no avisó a la justicia de su salida del país. NUEVO RÉCORD MUNDIAL En Mónaco, el marco de la Diamond League, el ugandés Joshua Cheptegei (23 años) batió el récord mundial de 5.000 metros al frenar el cronómetro en 12m35s36 (un promedio de 2m31s por kilómetro). Así, quien fuera campeón mundial de 10.000 metros el año pasado en Doha quebró la plusmarca que tenía el etíope Kenenisa Bekele (12m37s35) desde el 31 de mayo de 2004.



Breves: Deportivas

16 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar