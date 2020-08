La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Campanenses de Primera:

El curioso caso de Diego Dorregaray en el retorno del fútbol en Ecuador







El delantero campanense debutó en Deportivo Cuenca y así disputó una misma fecha de un mismo certamen para dos equipos diferentes. Un corolario acorde para los meses de locura que vivió el futbolista de nuestra ciudad en esta pandemia. Desde marzo en adelante, el campanense Diego Dorregaray se ha visto involucrado en muchas situaciones muy particulares. Y el viernes completó esa seguidilla con una extraña particularidad: disputó una misma fecha de un mismo certamen de fútbol profesional para dos equipos diferentes. Para llegar a este momento atravesó muchas circunstancias producto de la pandemia. En marzo, la Serie A de la Liga Pro de Ecuador debió interrumpirse a raíz del avance del coronavirus cuando su equipo, Técnico Universitario, era el único líder del campeonato después de vencer 3-1 a Liga de Portoviejo en el inicio de la quinta fecha. Por entonces, "Fonito" se encontraba en Ambato, desde donde, en abril, dialogó con La Auténtica Defensa sobre la grave situación que se vivía en el país: "De Guayaquil llegan noticias muy feas, muy tristes", contó sobre la ciudad que se hallaba desbordada por la propagación del coronavirus. Esa ciudad lo había recibido en 2017 en su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano (jugó para Guayaquil City). En esos días de abril, Ecuador era el país con mayor número de contagios y muertos per cápita en Sudamérica (actualmente totaliza más de 100 mil positivos y más de 6 mil fallecidos). Sin embargo, Dorregaray advertía que la situación en Ambato (165.000 habitantes) era "más tranquila" respecto a las noticias que se conocían, principalmente, en Guayaquil y Quito. Pero, en ese marco, había dos situaciones que generaban cierta intranquilidad en el ex jugador de Puerto Nuevo: junto a Verónica estaba esperando su primer hijo y, al mismo tiempo, en junio vencía su contrato con Técnico Universitario. "Espero que todo se solucione rápido, porque si no, voy a empezar a volverme loco", señaló en el diálogo con LAD, al tiempo que reconocía que no tenía claro dónde iba a nacer su hijo: "Esto va cambiando día a día". Y vaya si iba a terminar cambiando para "Fonito" y Verónica. El parate del campeonato se hizo más largo de lo esperado y el atacante debió renegociar su vínculo con Técnico Universitario en plena incertidumbre. Y tras varios idas y vueltas, con declaraciones cruzadas incluso, terminó decidiendo su salida de Técnico Universitario y también un nuevo destino dentro del fútbol ecuatoriano: Deportivo Cuenca. Para integrarse al "Expreso Azul" viajó desde la tranquilidad de Ambato hacia Cuenca (tercera ciudad de Ecuador) en los primeros días de julio. En pocas horas fue presentado oficialmente por su flamante club y se puso a entrenar junto a sus nuevos compañeros. Y en esa vorágine, dos semanas después, nació Liam Gael Dorregaray Díaz. Finalmente, el viernes, "Fonito" hizo su debut en Deportivo Cuenca en el retorno de la actividad en Ecuador: fue titular en el empate 1-1 como local frente a Guayaquil City, en uno de los partidos que había quedado pendientes de la quinta fecha de la Seria A de la Liga Pro que había comenzado en marzo y que el campanense ya había disputado con Técnico Universitario (3-1 ante Liga de Portoviejo). Sí, increíblemente, como si el tiempo se hubiese estancado, el campeonato de Ecuador volvió a poner a Dorregaray en esa misma quinta fecha y con la misma pandemia de fondo. Pero, claro está, lo encontró en una ciudad diferente, con un equipo diferente. Y con la mejor de las novedades: el aliento incondicional del pequeño Liam.

EL VIERNES, “FONITO" (CAMISETA NÚMERO 9) FUE TITULAR EN EL EMPATE DE DEPORTIVO CUENCA: FUE 1-1 ANTE GUAYAQUIL CITY.

Entre finales de junio y la reanudación del torneo, siempre en plena pandemia, "Fonito" tuvo una fallida negociación con Técnico Universitario para renovar, arregló su incorporación a Deportivo Cuenca, se mudó de Ambato a Cuenca y nació su hijo Liam. — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 16, 2020

