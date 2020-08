La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/ago/2020 Breves: Fútbol

16 de Agosto de 2020







LYON SACÓ AL CITY Contra los pronósticos, Lyon dio una nueva sorpresa en la Champions League: después de eliminar a Juventus en Octavos de Final, ayer eliminó a Manchester City, que estaba invicto en la competencia. El conjunto francés se impuso 3-1 y, de esa manera, se convirtió en el rival del Bayern Munich en la semifinal que se disputará el miércoles. Antes, el martes, se enfrentarán Leipzig y Paris Saint Germain, en el otro duelo franco-germano previo a la gran final. EUROPA LEAGUE: SEMIS Hoy se pondrán en marcha las semifinales de la Europa League, cuya definición se está desarrollando en Alemania. Desde las 16.00 horas, Sevilla (con los argentinos Ever Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos) se medirá frente a Manchester United (Sergio Romero). En tanto, mañana lunes será el turno de Inter de Italia (Lautaro Martínez) frente a Shakhtar de Ucrania (16.00). GUZMÁN POSITIVO El arquero Nahuel Guzmán, actualmente en Tigres UANL de México, confirmó fue uno de los dos casos positivos de coronavirus que se detectaron en su equipo. "Hoy me toca a mí dar positivo y tener que perderme un partido de fútbol, pero también me toca ser responsable y cuidar de mi entorno (...) Los invito a todos a seguir las recomendaciones de salud, a que no bajemos la guardia", escribió el Patón en un comunicado. OTRO GOL ARGENTINO La quinta fecha del torneo mexicano comenzó con otro grito argentino: Ismael Sosa (ex Independiente y Argentinos) marcó el gol de la victoria 1-0 de Pachuca sobre Puebla. En la cuarta jornada ya se habían registrado ocho tantos de futbolistas de nuestro país, mientras que Juan Dinenno (Pumas UNAM) es el máximo artillero del certamen con 5 conquistas. TRIPLETE DE BERGESSIO En la segunda jornada desde la reanudación del fútbol uruguayo, Nacional venció ayer 3-2 como visitante a River Plate con un triplete del argentino Gonzalo Bergessio, quien ya había marcado en el empate 1-1 en el clásico ante Peñarol y ahora es el máximo artillero del certamen con 6 tantos. Ayer, también por esta 5ª fecha, Liverpool igualó 2-2 con Fénix; mientras que Wanderers también empató 2-2 con Deportivo Maldonado y no pudo llegar a la cima (el líder sigue siendo Rentistas, que tiene 10 puntos y hoy visita a Cerro Largo). LARROQUETTE A NORUEGA El éxodo de futbolistas argentinas a Europa continúa: la delantera Mariana Larroquette continuará su carrera en Noruega, una de las ligas femeninas más importantes del "viejo continente". La exjugadora de River Plate y UAI Urquiza fue presentada ayer por el Lyn FC de Oslo, que será su segunda experiencia en el exterior (en la temporada 2016/17 jugó en Universidad de Chile). Larroquette es parte de la Selección Argentina: disputó el Mundial de Francia y fue la goleadora del combinado nacional que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima.



