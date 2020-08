Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

MOVIMIENTOS: Con el objetivo de dejar lugar para sumar nuevos eventos, el Rally de Turquía se adelanta una semana y se disputará del 18 al 20 de septiembre. El Rally de Turquía adelantará su fecha en el nuevo calendario del Rally Mundial, categoría que reanudará su campeonato en septiembre. El movimiento da lugar a la posibilidad de sumar nuevos eventos en la segunda parte de este año.A pesar de que algunos rumores hablan de que la organización atraviesa problemas económicos, la competencia turca sigue en pie y ahora se disputará una semana antes de lo que se había previsto originalmente. La cita se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, dejando atrás la fecha del 24 al 27 que se había pactado inicialmente. VOLVER: En las próximas horas estará retornando a nuestro país Franco Girolami, luego de su satisfactoria incursión en TCR italiano, categoría en la cual cumplió sus primeras carreras en Europa, con el Honda del equipo MM Motorsport, a bordo del cual compitió y tuvo destacada labor en Mugello, subiendo al podio, y Misano.Girolami, quien primero establecerá una conexión aérea entre Barcelona y París, y desde la capital francesa a Ezeiza, tiene ya planificado sus próximas actividades con el Fiat Racing Team de Súper TC2000, que dirige Ulises Armellini en San Nicolás, y con el cual estará compitiendo en la temporada. POSITIVO: Este sábado apareció el primer caso de Coronavirus en el paddock de MotoGP, aunque no es un piloto ni alguno de los integrantes de l os equipos. Es un operador de Dorna TV, que fue inmediatamente aislado al igual que todas las personas con las que se supone que estuvo en contacto. Al igual que sucedió anteriormente en el paddock de Fórmula 1, el MotoGP también tiene su primer caso de Coronavirus. El empleado de Dorna, organizador del Campeonato del Mundo, habría dado positivo por Covid-19 y, tras ser aislado junto con las demás personas con las que entró en contacto, será sometido a un segundo hisopado TARTARA COMPETICION: Repuestos nuevos y usados, elementos de competición, mecanizados en blocks y tapas, indumentaria, preparación y reparación de motores y cajas, atención de autos completos, banco de pruebas para motores, banco de pruebas a rodillos para autos, amortiguadores especiales.. Ruta 193 km 6,5 Zarate BsAs. Tel 03487437979 ATENDIDO: Ya esta el Fiat Palio atendido por el Tusa Sport que será para la Clase 3 de ALMA. La idea es que el binomio Sergio y Tomas Ortiz, padre e hijo, compartan la conducción del auto cuando se reactive el automovilismo deportivo. Aunque todavía faltan definir algunas cuestiones. Pronto habrá más certezas RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca TRABAJO: En lo personal nosotros tenemos trabajo de nuestros clientes que no estan en la alta competencia y eso me ayuda a poder trabajar con todos los chicos en el taller y darme la posibilidad de continuar ,igual no es fácil pero estamos manteniendo lo básico, ojala que pronto podamos empezar, estaría bueno para todos, tengo colegas que no lo estan pasando bien y eso preocupa porque uno los conocen y son gente de mucho trabajo y esfuerzo para estar en propuesta y se merece que les vaya bien...lo dijo JUAN SBARRA COSTOS: Continuando con su pensamiento SBARRA agrego,, ,,Es un tema que vamos hablando con cada uno de los pilotos para dejar y establecer ,los costos de este emprendimiento acá todos ya sabemos que o lo hacemos entre todos o no tendremos este año automovilismo al menos en el zonal y cuando digo todos hablo categorías, autodromos, motoristas y chasistas. TROMPAS: A través de su cuenta de Twitter, el equipo Alifraco Sport hizo la presentación oficial del primer prototipo de trompa con silueta similar al modelo original para el Turismo Carretera. El prototipo comenzó a armarse con la base de una trompa actual, sobre la que se injertó la parrilla delantera y la parte superior del capot de un Ford Falcon. La misma está puesta sobre el auto que conduce el mendocino Julián Santero, quien integra la escuadra de Walter Alifraco, encargado de este proyecto por parte de la ACTC ROBAN: Otro lamentable acto de vandalismo ha sufrido el autódromo de Concordia, ahora se robaron un gran tramo de alambrado perimetral.El lamentable episodio fue advertido por uno de los responsables del predio, Rubén Arrijuría, trabajador del autódromo desde la primera hora. Una vez más, habían robado parte del alambrado perimetral que tiene el circuito, en otro acto de vandalismo que le sucede al predio, a la institución que amarga y desalienta al trabajo diario que se hace allí para mantener semejante estructura operativa para que se puedan, en estos tiempos de pandemia, realizar pruebas para el deporte motor. PRUEBAS: Fabricio Persia fue uno de los 21 pilotos que giraron en el circuito El Villicum, durante el regreso del automovilismo a la provincia de San Juan.Las pruebas se desarrollaron de acuerdo a lo previsto y por supuesto, cumpliendo un riguroso protocolo durante toda la jornada del día domingo. Probaron veintiún pilotos en dieciséis autos a lo largo del día domingo, destacándose la presencia de siete volantes que participan regularmente a nivel nacional y son: Diego y Facundo Leanes (TN); Ariel y Fabricio Persia (Top Race); Facundo Della Motta (Turismo Carretera); Tobías Martínez (TC Pista) y Gabriel Abarca (Top Race). Volverán a probar el próximo 30 de Agosto. MUJER: La piloto de Santa Fe será una de las nuevas caras y por primera vez en la historia le pondrá el toque femenino al Procar 2000.Roció Migliore se convertirá en la primera mujer piloto en correr en el Procar2000. Lo hará con un Opel atendido por Fernando Re y que compraron en conjunto Gustavo Ciampinelli y Jorge Gargaglione. REPRESENTANTE: La representante de la localidad de San Martín de las Escobas, Santa Fe, llega a la categoría con buenos antecedentes en karting, realizó pruebas y corrió algunas fechas en Fórmula mientras que en auto con techo corrió en el Turismo Fiat del CarShow Santafesino y además realizó una carrera a nivel internacional en Italia con un auto de tracción trasera en la Mitjet Italian Series con un muy buen resultado parcial. HABILITAR: La habilitación, que será a partir del 15 de Agosto, llega luego con el respaldo del Decreto PEN Nº 1160 firmado por el gobernador Gustavo Bordet.El anuncio fue del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), que indicó que el retorno del automovilismo deportivo a su predio será el sábado 15 de agosto, a partir de las 10Hs. Las autoridades de dicha entidad indicaron que se plegarán a los recaudos incluidos en el Decreto P. E. Nº 1160, emitido por el gobernador, Gustavo Bordet. UNIRSE: De esta forma, Paraná se unirá a Concordia, Gualeguay, Concepción del Uruguay (estas últimas dos con actividad cada 15 días), Caseros, Villaguay (estas dos con karting) y Chajarí. Por otra parte, Gualeguaychú y Federal están a la espera de la habilitación correspondiente. Queda claro que solamente podrán hacer uso de las instalaciones los pilotos que residan en dicha localidad. HISTORIA: Brad Binder consiguió su bautismo triunfal en la categoría reina en su tercera carrera dentro de la divisional. Además le dio la primera victoria a KTM.El fin de semana del MotoGP con el Gran Premio de República en el circuito de Brno quedó en la historia de manera inesperada, ya que Brad Binder consiguió el triunfo y logró varios hitos. Se convirtió en el primer sudafricano en vencer en la categoría reina y además le dio el primer festejo a KTM dentro de la divisional máxima. SUMAR: Convulsionada semana será la que afrontará la Fórmula 1, ante las denuncias y apelaciones que se realizan contra Racing Point, tras la decisión de los comisarios con respecto a los conductos de freno traseros, supuestamente ilegales en su desarrollo para el reglamento.En las últimas horas se conoció que Ferrari confirmó su apelación, sumándose a las denuncias que han realizado anteriormente Renault, McLaren, y Williams, mientras Racing Point elabora una nueva defensa para demostrar la legalidad de esos elementos. COLABORADOR: Osvaldo "Cocho" López, en su función como colaborador de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), se reunió este jueves 6 de agosto con el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, para que el Turismo Carretera pueda volver a correr en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez durante este año. IDEA: La idea es que las demás categorías de la entidad de la calle Bogotá 166 también puedan competir en el Coliseo porteño. "Para nosotros es una necesidad poner en marcha el automovilismo por la cantidad de pymes que nosotros tenemos. Nos pusimos de acuerdo para ir viendo tener una fecha durante este año",.El TC merece correr en el Gálvez. Seguiremos trabajando sobre los protocolos implementados por la gente del autódromo y con toda la colaboración del gobierno de la ciudad", culminó. LLEGANDO: Esta llegando el Ford amarillo del histórico Beto Crundall. El piloto de Mariano Acosta regresa a la divisional GTB acompañado de otro campeón de la categoría, el veloz Valerio Diamante. De la mano del Tártara Competición, y con el #55 en los laterales, este binomio buscará pelear bien adelante desde el inicio de la temporada, una vez que finalice la cuarentena. NEGRO: El equipo de Fórmula E de Mercedes siguió el ejemplo de su par de F1 y presentó el diseño anti racismo de su automóvil completamente negro, como parte del compromiso de la compañía en la lucha por la diversidad. La decisión de Mercedes de pintar el W11 en negro fue por una razón más digna que la estética, es como un símbolo de la postura de la marca en contra del racismo y la desigualdad, que en la F1 tiene como bandera a su piloto estrella Lewis Hamilton EMPATÓ: Lewis Hamilton consiguió una nueva conquista en el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1 y empató un récord de Michael Schumacher. En el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1 disputado este domingo, Lewis Hamilton ganó su octava competencia en el Hungaroring y empató un record de Michael Schumacher. Se trata de la cantidad de éxitos en un mismo trazado, ya que el alemán también consiguió ocho victorias en el circuito de Magny Cours. Schumacher ganó en ocho oportunidades en el circuito francés de Magny Cours: lo hizo por primera vez en 1994 (Benetton), luego en 1995 (Benetton), 1997 (Ferrari), 1998 (Ferrari), 2001 (Ferrari), 2002 (Ferrari), 2004 (Ferrari) y 2006 (Ferrari). TALENTOSO: Max Verstappen heredó la pasión de sus padres, Jos corrió en F1 y Sophie su mamá fue una gran piloto de Karting Max Vesrtappen se planta en la F1 como el rival más duro de los exitosos Mercedes.Su juventud, su garra y su temperamento le han hecho cometer errores, que de a poco fue puliendo, para convertirlo en uno de los pilotos más talentosos, en la actualidad, de la categoría reina.Max Emilian Verstappen nació hace 22 años en Bélgica, pero utiliza la nacionalidad de su padre, Países Bajos.Su padre precisamente fue piloto de Fórmula 1 pero sin conseguir victorias ni grandes resultados, aceleraba por demás. MOTIVAR: Lewis Hamilton, defensor acérrimo contra el racismo, dijo que cambiaría su séptimo campeonato mundial por más diversidad y manifestó que se inspiró en Ayrton Senna Lewis Hamilton trabaja desde este año en ser mucho más que un piloto de Fórmula 1.Cuando un periodista le preguntó si cambiaría su séptimo título po la diversidad, Lewis manifestó un si rotundo. SENTARSE: Osvaldo "Cocho" López visitó esta mañana el taller del Savino Sport donde se está restaurando el histórico Fiat Regatta Vencedor con el cual ganó cinco carreras en el TC2000 Osvaldo "Cocho" López volvió a su barrio, Mataderos, para reencontrarse una vez más con su Fiat Regatta Vencedor, auto con el cual logró el sub campeonato de 1990 en el TC2000. El auto se encuentra en los talleres del Savino Sport para su armado final y "Cocho" se dio el gusto de volverse a sentar en este auto que ya es parte de la rica historia de la categoría. EVALUANDO: Como todos los años en una temporada atípica y muy particular se empieza a preparar para saber si podrá estar en la alta competencia y en eso anda por estos días el piloto de Campana PABLO SAVASTANO que siempre cuenta con su Fiat uno para participar dentro de los contenidos de la categoría ALMA donde ya peleo campeonatos y por cierto obtuvo dos títulos en su momento.Pero este año como suele sucede a la altura de las circunstancia se debe evaluar donde se puede desarrollar la posibilidad de correr en función de lo expuesto mas arriba y ya anduvo recabando información que le arrojo unos valores no fácil de afrontar y por esto también decidió visitar las categoría que nuclear F,E,D,E,N,O,R, donde sin ningún tipo de dudas los costos son totalmente distintos a la propuesta de ALMA mucho mas accesible para el piloto campanense. PRIMO: Esto no implica que vaya arrancar allí esta evaluando y en medio de este contexto su primo que viene militando en la clase dos de ALMA le pidió que corran juntos esta temporada algo que aun no esta cerrado,como se lee las ganas están como siempre y ahora ya dependerá de otros cuestiones para verlo en pista a PABLO SAVASTANO una nueva temporada PAPA: "Ya en su estructura, el Mago me regala el casco de la Fuego negra que había utilizado el Flaco. Estaba desarmada y empecé a trabajar para dejarla lista. Me llevaba 30 días. Fue ahí donde tomamos la decisión con Graciela de venirnos a Alta Gracia fue toda una apuesta y ya hace más de 30 años que estoy acá. Al principio vivía en la casilla rodante, que la tenía ubicada en el patio de la Fortaleza, con Graciela, y comíamos en el comedor del taller. Vivimos un par de meses así hasta conseguimos una casa. Por eso siempre digo que Oreste Berta es mi segundo papá"Lo dijo LUIS BELLOSO DETALLES: Campeones adelantó oportunamente la nueva apuesta del SARR, South American Rally Race, para la 2da edición de la carrera que marcó un hito del rally raid en la región. La presentación oficial se realizará este domingo con un programa televisivo que se transmitirá en vivo a todo el mundo, pero gran parte de las novedades preparatorias con miras a la cita fijada para febrero de 2021 (del 3 al 13) se reflejan a continuación. EXPERIENCIA: Las provincias participantes en la primera experiencia del SARR no quieren estar fuera y es un hecho el paso por San Juan, La Rioja y Catamarca. Además, el evento que convoca tripulaciones y equipos de carrera de varios países esta vez se dará mayor exposición a las ciudades capitales.Pero no sería el único cambio. Campeones puede asegurar que se encuentra cerca un acuerdo para que la carrera extienda sus dominios también a la provincia de Salta. REUNION: El Turismo Carretera no descansa en la búsqueda de volver a la actividad, lo más rápido posible. La tarde del 11 de agosto quedará signada como el día en que la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) localizada en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, se trató el tema que todos quieren resolver en plena pandemia de COVID-19 con el presidente Hugo Mazzacane a la cabeza y la presencia de varios dueños de equipos. PLAN: El principal ítem del encuentro fue el presente/futuro de la categoría y la preparación para el posible regreso el próximo 30 de agosto en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. También se habló de los protocolos sanitarios, faz deportiva y económica, algo preocupa a los equipos desde que comenzó el párate por la pandemia del coronavirus. DEJAR: La noticia fue confirmada por el propio Binotto en el Gran Premio de Fórmula 1 disputado este fin de semana en Gran Bretaña.La semana pasada, Ferrari anunció una reestructuración en su área técnica de Fórmula 1, agregando un nuevo departamento, desarrollo de rendimiento. Con los cambios, uno de ellos cambió el liderazgo del equipo: Mattia Binotto dejó de acumular la función de director técnico.

