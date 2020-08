La empresa privada más importante del sector en el país anunció el desarrollo de esta importantísima inversión. En el diseño trabajaron sus ingenieros en conjunto con los profesionales de la firma holandesa Damen Shipyards. Las autoridades tomaron la decisión tras el acuerdo de la Argentina con los bonistas internacionales. "Es hora de recuperar la productividad y la inversión en el país", afirmó su presidenta. La empresa SPI Astilleros realizará una importante inversión de $250 millones para construir una draga de succión, cuya obra será ejecutada por sus equipos en las sedes que tiene emplazadas en las ciudades de Campana (SPI ALNAVI) y Mar del Plata (SPI Astilleros), generando una sinergia entre la corredor norte y la ciudad de la Costa Atlántica. Este proyecto ha sido muy bien recibido tanto por las autoridades del municipio de Campana por lo que significa en términos industriales, como también por las autoridades del Puerto de Mar del Plata. Los puertos y las vías navegables de nuestro país presentan un problema de dragado; esta falta de profundidad ocasiona un efecto negativo en los mismos y en su desarrollo y crecimiento comercial y productivo. En este contexto, y a partir del acuerdo que el gobierno nacional obtuvo con los principales tenedores de deuda, las autoridades del astillero argentino decidieron avanzar con el desarrollo de esta importante obra. "Es hora de recuperar la productividad y la inversión en el país", señaló Sandra Cipolla, presidenta y CEO de SPI Astilleros. "Nuestra empresa apuesta al futuro y al planeamiento inteligente, ampliando su base productiva a partir de la inversión para la construcción de esta draga, que permitirá no solo el sostenimiento de nuestra infraestructura y de las fuentes de empleo sino que, además, es una inversión que generará nuevas fuentes de trabajo en forma directa e indirecta, no solo en su construcción sino también en su operación y agregará al mercado un servicio de clara necesidad para el desarrollo y crecimiento de los puertos y las vías navegables, y de nuestro país en general". "Estará disponible no solo para atender las necesidades de mantenimiento de nuestros medios de elevación sino también para cualquier necesidad de infraestructura portuaria, contando con la posibilidad de traslado y fácil ensamblaje en el sitio donde sea requerida", agregó. Cipolla, además, resaltó "el apoyo de los Bancos Nación y Credicoop para esta importante inversión; sin el apoyo del sistema financiero estas inversiones no serían posibles". Compromiso con el desarrollo del país Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Campana, Sergio Roses, destacó la inversión y el compromiso de SPI con el desarrollo del país. Asimismo, resaltó la ubicación estratégica de la ciudad de Campana como "eje del corredor norte de la logística de la cuenca del Paraná, con una comunidad industrial amplia y en desarrollo". Características En el desarrollo de este proyecto trabajaron los ingenieros de SPI Astilleros y de la empresa holandesa Damen Shipyards - que proveerá todo el equipamiento específico (bomba de dragado, equipos accesorios, equipos de control). Ambos equipos, en forma conjunta, realizaron el diseño de una versión específica que cumpla con las necesidades de las vías navegables, los interiores de puertos y las propias del astillero para mantener su capacidad productiva e infraestructura disponible.



