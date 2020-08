El Municipio daría marcha atrás con la creación de la Agencia de Recaudación

Parte de sus atribuciones pasarían a una nueva Secretaría creada para fortalecer la recaudación municipal. Así lo señaló el concejal Axel Cantlon. La Agencia de Recaudación municipal impulsada por el gobierno de Sebastián Abella tendría sus días contados. Así lo aseguró ayer el concejal Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane), luego de su participación en la reunión de la Comisión de Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante. "Sabíamos que el Municipio, cuando se dio cuenta de que había cometido errores legales graves, consultó al Honorable Tribunal de Cuentas sobre la validez de la designación de la titular y la legalidad de las atribuciones otorgadas a la Agencia de Recaudación", expresó Cantlon, quien amplió: "En el día de hoy (por ayer), según la información limitada del Boletín Oficial Municipal, parece que se anuló el decreto que designaba a una concejal como titular de la Agencia; y por información recibida en el HCD, la Municipalidad está pensando en modificar la creación de la agencia como un ente descentralizado y con funciones propias ilegales, y proceder a la creación de una nueva secretaria municipal". El proyecto de la Agencia de Recaudación municipal conformó un paquete de reformas administrativas que incluyeron las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva y fue votado durante el primer semestre del año sin el apoyo de los bloques opositores, que cuestionaron no solo las intenciones del ente (fortalecer la capacidad recaudadora del Gobierno), sino también que su designada titular, la concejal Romina Vulich, votase la creación del propio cargo que terminaría ocupando. Por el contrario, desde el oficialismo sostuvieron que Vulich no sabía al momento de la votación que el intendente Abella la elegiría como titular de la flamante Agencia que, si bien ya podría estar en funcionamiento, parece que finalmente no se materializaría. "Si fuera así, deberían derogar la ordenanza que la crea, eliminar las facultades delegadas del Concejo Deliberante, y presentar una nueva ordenanza que modifique la estructura orgánica funcional del Municipio. Lo contrario no implicaría ninguna modificación a la situación actual", sostuvo Cantlon, quien lidera junto al resto de su bloque una presentación jurídica contra la intención oficial. "La Agencia será eliminada definitivamente cuando venga un proyecto que la derogue y un cambio de organigrama. Hasta que oficialmente no podamos contar con dicha información continuaremos con el planteo legal que corresponda", cerró el edil de la UV Calixto Dellepiane.

CANTLON REVELÓ QUE SE PUBLICÓ UN DECRETO QUE ELIMINÓ LA DESIGNACIÓN DE ROMINA VULICH.



El Municipio daría marcha atrás con la creación de la Agencia de Recaudación

