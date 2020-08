La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/ago/2020 El Gobernador no habilitó los deportes individuales y el Intendente volverá a insistir







Desde el municipio adelantaron que el intendente volverá a solicitar a la Provincia que se habiliten estas actividades al aire libre y otras como gimnasios y actividades recreativas. El gobierno provincial brindó este martes una conferencia de prensa en la que formalizó la continuidad de Campana en la fase 4 de la cuarentena por el Coronavirus, tal como hasta ahora, y volvió a rechazar la habilitación de los deportes individuales. "Estamos esperando nuevas definiciones, pero consideramos que es peligroso cualquier aumento de circulación fuerte. Es una ley de hierro: a mayor actividad, mayor circulación, mayores contagios, mayor demanda al sistema de salud y más muertes", aseguró el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, sobre los deportes individuales. Desde el municipio confirmaron que el intendente Sebastián Abella volverá a insistir en que se habiliten las actividades al aire libre -como la pesca, el tenis, el remo - y algunas actividades económicas que aún no se habilitan, como los gimnasios, las canchas de fútbol o las actividades de espacios culturales y recreativos. Los funcionarios provinciales anunciaron algunas nuevas actividades que se permiten en esta fase aunque algunas de ellas ya estaban habilitadas en la ciudad a partir del trabajo del intendente. Se habilitó la atención presencial de psicólogos, la apertura de lavaderos de autos y de ferias callejeras de alimentos.

Desde el municipio confirmaron que el intendente Sebastián Abella volverá a insistir en que se habiliten las actividades al aire libre.



El Gobernador no habilitó los deportes individuales y el Intendente volverá a insistir

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar