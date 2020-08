CONTINÚA EL DEBATE Con una nueva ronda de invitados, la Cámara de senadores continuó con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, aunque aún no se avanzó en la firma del dictamen, que podría ser mañana. Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun. La reunión informativa pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16:00, cuando según adelanto Sacnun se "analizarán las distintas reformas" propuestas por los legisladores, aunque no precisó si está previsto que se firmen dictámenes. Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio y los titulares de sus interbloques reclamaron por carta al presidente Fernández que "reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía" durante la marcha del lunes y "retire" el proyecto de reforma judicial. PROFUNDIZA CONTROLES El Banco Central profundizó los controles en el mercado cambiario y bloqueó a más de 4.000 cuentas para operar, tras registrar actividades inusuales en la compra y venta de dólares. La comunicación fue dirigida a las entidades financieras y a los operadores para advertir que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria no se deberá "dar curso a operaciones de cambio" a los nombres y números de CUIT de las personas publicadas. Se trata de dos documentos con extensas listas de sospechosos de fraude en el marco de los denominados "coleros virtuales" que incluye tanto a quienes se encargaban de comprar dólares como a quienes recibían las divisas. Así, ese listado dado a conocer en las comunicaciones "C" 87905 y 87906 vincula a sus integrantes con la actividad financiera informal. CONDUCTORA DENUNCIADA La periodista Viviana Canosa fue denunciada ante la Justicia porteña por promover el dióxido de cloro y los supuestos beneficios contra el Covid-19. La denuncia fue realizada por el diputado del Frente de Todos por Neuquén Mariano Mansilla, en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes judiciales confirmaron a NA que la denuncia ingresó alrededor de las 13:30 de este martes por lo que ahora revisarán que la información sea suficiente y que la denuncia sirva, para que pueda continuar y se determine si va al área de flagrancia (delitos in fraganti) o va al circuito normal. "La presentadora de TV nacionalmente reconocida, incurre no sólo en una falta ética gravísima, sino que además a nuestro entender, su conducta es típica respecto a los ilícitos que se encuadran en los delitos contra la seguridad pública en este contexto especial de la pandemia", señala la presentación. VUELTA A CLASES Casi 15 mil estudiantes de escuelas rurales del nivel primario, secundario y también de establecimientos de jóvenes y adultos, regresaron hoy a las aulas de manera presencial en la provincia de Catamarca. Así, esta provincia -en la que el retorno a las aulas será progresivo y escalonado- se convirtió en la tercera, luego de San Juan y Formosa, en volver a las aulas. "Iniciamos el retorno a las aulas con un acto en la escuela 288 de Hualfín y en videoconferencia con el ministro @trottanico. De a poco y con seguridad, vamos aprendiendo a convivir con la pandemia", escribió este martes en su cuenta de Twitter el gobernador de esa provincia Raúl Jalil.



19 de Agosto de 2020

