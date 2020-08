La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/ago/2020 In Memoriam:

Ex socio y Presidente del Club, falleció el pasado domingo. Con gran conmoción, los socios de Rotary Club Campana y la comunidad en general, han recibido la noticia del fallecimiento de Martín Romano, ex socio y ex Presidente de la entidad. Proveniente de una familia de rotarios, su padre Rubén Romano también fue socio y Presidente y su madre Pichón fue activa integrante de la Rueda Interna de Rotary Campana, Martín dejó una trayectoria de excelente persona y amigo entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Ingresó como socio en el año 2000 y presidió con éxito el club rotario campanense en el periodo 2005-2006. En 2008 recibió la distinción Paul Harris, que reconoce a los rotarios por servicios destacados. También ocupó cargos de importancia en la Fundación Rotary Club de Campana por varios años, concretando en todos los casos una labor fecunda y muy valorada. Por su parte Sofía, la esposa de Martín, fue también miembro y activa colaboradora de la Rueda Interna del Club. En el año 2012, por los valiosos servicios brindados al Club, fue designado Socio Honorario del mismo. Su carácter afable y siempre dispuesto a colaborar y concretar proyectos de servicio, le valieron un merecido reconocimiento que se prolongó cuando por motivos personales tuvo que alejarse de la entidad rotaria local. Todos los socios y la Rueda Interna de Rotary Club Campana se unen para darle a Martín una emotiva despedida que incluye la lógica tristeza por su temprana partida, pero también el orgullo y la alegría de haberlo conocido y tenido como socio del Club, al tiempo que hacen llegar a Sofía y el resto de sus familiares las condolencias y el acompañamiento de toda la familia rotaria. ¡¡¡Que en paz descanses Martín!!!





