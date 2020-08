P U B L I C





Julio N. Carreras

Con esta nota comenzaremos a realizar una pequeña excursión sobre temas que hacen a diversas prioridades que se deben tener en cuenta para ayudar a la Prevención del Delito, accidentología y otros factores que siempre están sucediendo en la vida cotidiana y que, aunque no se hable de ellos tienen también importancia para la convivencia ciudadana. Olvidados 1.- Hablemos del arbolado público. La ley 12276, aprobada oportunamente por las Cámaras Legislativas de la provincia de Buenos Aires, y promulgada por Decreto 725/1999, en fecha 23 de marzo de 1999, establecía un orden determinado a cumplirse por los Municipios en este rubro: En el "Artículo 5º, Inc f) dice sobre la posibilidad de poda: "Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público. La reglamentación determinará la forma en que habrá de tramitarse la solicitud de poda o erradicación para los casos contemplados en los incisos anteriores y en las demás situaciones no previstas por los mismos." A su vez, en el "ARTICULO 9.- Las municipalidades deberán formar una Comisión ad-hoc dependiente del Honorable Concejo Deliberante que se denominará Consejo del Arbolado Público para colaborar con el organismo competente de la Municipalidad y prestar su apoyo a la difusión de conocimiento, concientización y todo lo que contribuya al desarrollo del Plan de Arbolado. Dicha Comisión se integrará con representantes del Honorable Concejo Deliberante, vecinos que manifiesten interés sobre el tema, representantes de instituciones y profesionales de la materia. Dicho Consejo estará facultado para interceder ante el Ejecutivo Municipal a fin de asegurar la asignación de las partidas presupuestarias y el cumplimiento del plan al cual están asignadas". Mayores detalles encontraremos en la ley respectiva. Hecha esta introducción, es considerable entender que, quien camina por nuestras calles, ve la cantidad de ramas que en más de una oportunidad, tiene que agacharse para poder pasar, o, si viene distraído sufre el ataque en alguna parte de su cabeza o más abajo aún, o se encuentra con un arbusto en el medio de la senda peatonal, al cual tiene que rodear para seguir su rumbo. Además, se han dado charlas, conferencias y consejos de autoridades policiales y especialistas en el tema de la prevención del delito, en las cuales se aconseja que la rama más baja de un árbol en la vereda no debe estar a menos de dos (2) metros de altura, y los arbustos no deben tener más de 0,60 mts del suelo. Tiene una razón de ser, los conos de sombra producidos por las ramas bajas, permiten en la noche esconderse a los malvivientes y las patrullas que pasan no pueden verlos. Olvidados 2.- Últimamente se han vuelto a colocar carteles de PARE, en algunas bocacalles, por las prioridades de "el que viene por la derecha a pasar tiene derecho". Buena aplicación de la señalética. Lo que extraña es que las bocacalles más peligrosas, por cruce de vehículos de pasajeros, (9 de Julio entre Santa María de Oro y San Martín; 25 de Mayo desde Moreno hacia el Oeste; Jean Jaures desde Moreno al hacia el Oeste; Castelli, Castilla, Beruti, Balcarce, Santa María de Oro todas desde Jean Jaures hasta 25 de Mayo), de las cuales la mayoría siempre tuvieron señalización de PARE o CRUCE PELIGROSO, no fueron colocados nuevamente. (No son exactamente todos los lugares). La idea era tratar varios conceptos sobre distintos temas, pero estos dos tomaron más lugar del considerado, por lo cual seguiremos en próximas publicaciones tratando de hablar en "De todo un poco", el tema de los olvidados.

Olvidados:

De todo un poco

Por Julio N. Carreras

