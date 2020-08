Efemérides del día de la fecha, 19 de agosto

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 63/139 en el año 2008, en este día se homenajea a los trabajadores humanitarios que perdieron la vida o fueron heridos brindando asistencia a las poblaciones vulnerables como también a aquellos que, a pesar de los peligros, continúan con su labor. Esta fecha fue elegida debido a que en el año 2003 un atentado terrorista en la sede de Naciones Unidas en Bagdad (Irak) terminó con la vida de 22 personas y la de Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El tema de este año es "Héroes de la vida real" y tiene el objetivo de agradecer a estas personas por dedicar su vida a salvar las de otros pese a las circunstancias extremas a las que se exponen. El brote de Covid-19 ha impuesto a estos trabajadores más barreras para llevar a cabo su labor por lo que resulta relevante resaltar sus esfuerzos y dedicación para brindar asistencia a los más necesitados. Según la ONU, en el año 2019, fueron asesinados 125 trabajadores humanitarios, 234 fueron heridos y 124 fueron secuestrados en un total de 277 incidentes separados acontecidos, en su mayoría, en Afganistán, Siria, Yemen, Malí, Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo. ROSARIO CENTRAL VENCE AL NAPOLI Tras consagrarse campeón del Campeonato de la Primera B en el año 1985, Rosario Central retornó a la Primera División con el desafío de anteponerse a las adversidades y volver a gritar campeón. Bajo la dirección de Ángel Tulio Zof y con las destacadas figuras Roberto Gasparini, Jorge Balbis, Adelqui Cornaglia, Omar Pedernera y Edgardo Bauza, los "canallas" pelearon el campeonato contra su eterno rival, Newell´s Old Boys, e Independiente. En la última fecha, el equipo rosarino se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1986-1987 al empatar frente a Temperley 1 a 1. "Era un equipo que tuvo la virtud de Don Ángel de formarlo y de tener el ojo para decir quién tenía que estar. Además recién constituido después del ascenso, muchos se fueron, hubo un recambio, Don Ángel lo arma y somos campeones. Hubo mucho de virtud de él y del destino" comentó el arquero Alejandro Lanari a "El ciudadano web." Luego de consagrarse campeón del fútbol argentino, el plantel jugó un partido amistoso contra el campeón de Italia, el Napoli, en el Estadio San Paolo. En ese entonces, la figura indiscutida del equipo italiano era Diego Maradona que, en el encuentro, no pudo convertir un gol por la atajada de Lanari a escasos minutos del final. La victoria fue 1 a 0 con gol de Jorge Balbis a los 27 minutos del primer tiempo. SE LANZA "THE DANCE" Un día como hoy en el año 1997, "Fleetwood Mac" lanzaba el disco "The Dance."Habían pasado 10 años desde la última vez que la formación original de la banda había lanzado un disco, "Tango en la noche" (1987), cuando para conmemorar el aniversario número 20 del exitoso album "Rumors" (1977) se volvieron a reunir. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, John McVie y Christine McVie volvieron a los escenarios en el "The dance tour" y grabaron el disco que fue un gran éxito internacional. Entre las canciones del mismo se encuentran "The chain", "Dreams", "Big love", "Rhiannon", "Silver Springs" y "Don´t stop".

Efemérides del día de la fecha, 19 de agosto

