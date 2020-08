La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 19/ago/2020 Cómo recuperar los chats de WhatsApp en un celular nuevo







El presente artículo provee una guía para restaurar los chats de WhatsApp en un celular nuevo, ya sea en un dispositivo Android o uno con iOS. Es decir, un iPhone. En los dispositivos con Android Para transferir los datos de WhatsApp a un celular nuevo, se pueden restaurar los datos desde una copia de seguridad local o en Google Drive. Para hacer uso de esta última opción hay que contar con la misma cuenta de Gmail que se empleó para crear la copia de seguridad en Drive, así como el mismo número de teléfono. Cuando se instale WhasApp, y luego de verificar el número, se verá la opción de Restaurar. Hay que hacer clic allí para recuperar los chats y archivos multimedia almacenados en Google Drive. Una vez que finalice el proceso, hay que presionar "Siguiente" para que aparezcan todos los chats conservados en el teléfono anterior. Restaurar una copia de seguridad local En caso de querer recuperar una copia de seguridad guardada localmente, habrá que transferir los archivos al celular nuevo usando una tarjeta SD o administrador de archivos Las copias de seguridad locales se realizan diariamente a las 2:00 a. m. y se guardan como un archivo en el celular. Si los datos no están en la carpeta /sdcard/WhatsApp/, es posible que estén en las carpetas "almacenamiento interno" o "almacenamiento principal", según explican en el blog oficial de la compañía. En caso de querer restaurar una copia de seguridad local que no sea la más reciente entonces, hay que seguir estos pasos, según Whatsapp: "Descargar una aplicación para administrar archivos. En el administrador de archivos, ir a sdcard/WhatsApp/Databases. Si tus datos están almacenados en la tarjeta SD, es posible que veas otras carpetas con los nombres: "almacenamiento interno" o "almacenamiento principal" en lugar de "sdcard". Cambia el nombre de la copia de seguridad que quieras restaurar de msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 a msgstore.db.crypt12. Es posible que la copia de seguridad más antigua corresponda a un protocolo anterior, como crypt9 o crypt10. No cambies el número de protocolo. Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp. Cuando se te indique, toca Restaurar". En un iPhone En el caso de los iPhones hay que restaurar la copia almacenada en iCloud. Para eso se debe ir a WhatsApp/Configuración/Chats/ Copia de seguridad. Para acceder a la nube hay que iniciar iniciar sesión con el Apple ID correspondiente. Después de verificar el número de celular, habrá que seguir los pasos en pantalla para restaurar los chats. Tal como ocurre en Android, para recuperar una copia de seguridad hay que usar el mismo número de teléfono que se usó para crearla: no es posible restaurar el historial de chat de otra cuenta de WhatsApp. Fuente: https://www.infobae.com/



