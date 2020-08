En cambio, en nuestra ciudad y el resto de los distritos de la provincia en Fase 4, la actividad todavía no fue habilitada. El tenis ya está de regreso en distintos clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no más de dos personas por cancha y bajo estrictos protocolos sanitarios propuestos por la Asociación Argentina (AAT) y autorizados por el Ministerio de Salud. En ese contexto, el Vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, estuvo presente ayer en la reapertura de las canchas de River Plate junto con Federico Ferreyra, Presidente del Departamento Físico del club. Zabaleta se mostró feliz por el regreso de la actividad tras cinco meses de espera por la pandemia de coronaviurs. "Vamos a trabajar para que el 100 por ciento de los trabajadores del tenis puedan volver a laburar. Por eso pedimos responsabilidad. Creemos que si se respetan los protocolos, el nivel de contagio en la actividad es nulo", afirmó. En nuestra ciudad, aunque se esperaba el permiso correspondiente para esta actividad a partir de esta semana, el Municipio confirmó anoche que "el gobierno provincial volvió a rechazar la habilitación de los deportes individuales". La especulación de un posible regreso del tenis en Campana (y otros distritos en Fase 4) tenía su argumento en las conclusiones que había dejado el propio Zabaleta tras reunirse días atrás con autoridades de la provincia de Buenos Aires. Igualmente, desde el Municipio adelantaron que el intendente Sebastián Abella "volverá a insistir para que se habiliten las actividades al aire libre como la pesca, el tenis y el remo y también algunas actividades económicas que aún no se habilitan, como los gimnasios, las canchas de fútbol o las actividades de espacios culturales y recreativos".

MARIANO ZABALETA, VICEPRESIDENTE DE LA AAT, VISITÓ LAS INSTALACIONES DE RIVER PLATE



Volvió el tenis en la Ciudad de Buenos Aires

