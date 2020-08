El arquero Lucas Bruera y el mediocampista Franco Marchetti se suman al Violeta, que ya tiene cinco caras nuevas. En cambio, no continuará Juan Pablo Lungarzo. En las últimas horas, Villa Dálmine acordó la incorporación de dos nuevos jugadores para el plantel "de transición" con el que afrontará lo que resta del año: el arquero Lucas Bruera y el mediocampista Franco Marchetti, quienes ya se sumaron a los entrenamientos vía Zoom que los jugadores comparten día a día hasta el retorno de las prácticas presenciales. Bruera (22 años) surgió de Estudiantes de La Plata, integró la Selección Argentina Sub 20 que disputó el Torneo L´Alcudia de 2016 (donde fue compañero de Lautaro Martínez y Marcos Senesi, entre otros), pasó luego por Independiente de Avellaneda y en 2018 llegó a Chacarita, equipo con el que disputó seis encuentros en la Primera Nacional. Tras quedar libre el pasado 30 de junio, ahora arregló condiciones para su llegada a Campana. "Gracias por la oportunidad", escribió el flamante guardameta Violeta en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que se lo veía firmando contrato. Este arribo coincide con la salida de Juan Pablo Lungarzo, quien se había transformado en el segundo arquero del plantel, aunque nunca llegó a debutar en el conjunto de nuestra ciudad (solo participó de partidos de Reserva). Así, en principio, Bruera quedaría por detrás de Juan Marcelo Ojeda (con contrato hasta mediados del año próximo) y por delante de los juveniles Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz. Por su parte, Marchetti (22 años) es un mediocampista que en la última temporada jugó en Flandria (tres encuentros) y que se formó en las divisiones juveniles de Argentinos Juniors (llegó al Bicho en Octava, después de haber pasado por Boca Juniors y Vélez Sarsfield). Por su formación, acostumbra a desempeñarse como volante central o mediocampista interno y podría convertirse en una alternativa a Saúl Nelle y Federico Recalde. De esta manera, Villa Dálmine acumula ya cinco refuerzos, dado que anteriormente había acordado los arribos del defensor Maximiliano García y los atacantes Enzo Fernández y Sergio Sosa. Además, también arregló la continuidad de Santiago Moyano y cuenta con el regreso de Francisco Nouet (estuvo a préstamo en Flandria, donde fue compañero de Marchetti). Igualmente, más allá de las novedades de Bruera y Marchetti, la prioridad para Felipe De la Riva es poder abrochar a un marcador central y un centrodelantero. Los principales apuntados son dos conocidos: Fernando Alarcón (se está lejos en lo económico) y Catriel Sánchez (la negociación debería resolverse esta semana).



FRANCO MARCHIETTI ESTUVO LA ÚLTIMA TEMPORADA EN FLANDRIA, DESPUÉS DE HABER HECHO DIVISIONES JUVENILES EN ARGENTINOS.





LUCAS BRUERA DISPUTÓ SEIS PARTIDOS EN CHACARITA. SE FORMÓ EN ESTUDIANTES (LP) Y TUVO UN PASO POR LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 EN 2016 (FOTO: MATÍAS PRINC). IJIEL PROTTI FIRMÓ EN TIGRE El mercado de pases de la Primera Nacional va ganando ritmo semana a semana. Y Tigre, dado que ya comenzó con los entrenamientos presenciales por su participación en la Copa Libertadores, es quizás el equipo que más avanzó en cuanto a incorporaciones. En las últimas horas, el Matador confirmó su séptimo refuerzo: el delantero Ijiel Protti. Después de destacarse en las divisiones juveniles de Rosario Central, Protti desembarcó en la categoría en Villa Dálmine, donde hizo una gran campaña (9 goles). Posteriormente, Walter Nicolás Otta se lo llevó a Atlético Rafaela. Y ahora, el zurdo fue reclamado por Néstor Gorosito. El atacante de 25 años volverá a compartir plantel con David Gallardo, otro exVioleta que arregló en Tigre. Son dos de los siete refuerzos que ya llegaron a Victoria: Román Martínez, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Facundo Monteseirín y Diego Becker son los otros cinco.

EL DELANTERO MARCÓ 9 GOLES EN VILLA DÁLMINE EN LA TEMPORADA 2018/19.



Primera Nacional:

Villa Dálmine acordó dos nuevas incorporaciones

