PSG FINALISTA En la primera semifinal de Champions League, Paris Saint Germain superó 3-0 a RB Leipzig y alcanzó por primera vez en su historia la definición del máximo certamen europeo. El conjunto francés se impuso con goles de Marquinhos, Ángel Di María y Juan Bernat. Además de "Fideo", que hizo un gran partido, también fue titular Leandro Paredes, mientras que Mauro Icardi estuvo entre los suplentes. El rival del PSG se conocerá hoy, cuando Bayern Munich se mida ante Lyon, en el segundo duelo franco-germano de estas semifinales (16.00, ESPN y Fox Sports). INTER VS SEVILLA La final de la Europa League ya tiene a sus protagonistas: Sevilla de España (ganador de este certamen en cinco oportunidades) e Inter de Italia (tres títulos) se enfrentarán este viernes desde las 16.00 horas. En semifinales, el conjunto español (de Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez) le ganó 2-1 al Manchester United. Mientras en el otro duelo, Inter aplastó 5-0 a Shakhtar de Ucrania con un doblete de Lautaro Martínez. CON KOEMAN Y MESSI El presidente del Barcelona de España, Josep María Bartomeu, afirmó que "si no hay ninguna novedad y si nada se tuerce", Ronald Koeman será el nuevo entrenador del equipo (reemplazará al saliente Quique Setién), al tiempo que aseguró que Lionel Messi será "el pilar fundamental del proyecto" que encabezará el DT holandés. A su vez, la institución catalana confirmó el alejamiento de Eric Abidal de la Secretaría Técnica. TRIUNFO DE LIBERTAD Por la 14ª fecha del Torneo Apertura de Paraguay, Libertad venció 2-0 a Nacional de Asunción y volvió al triunfo luego de tres encuentros. El delantero campanense Adrián Martínez ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando el juego estaba todavía sin goles. De esta manera, el conjunto que dirige Ramón Díaz quedó en la tercera posición con 26 unidades, a tres del líder Olimpia (29) y una por detrás del escolta Cerro Porteño (27). SAMPAOLI EN BRASIL Atletico Mineiro, equipo que dirige Jorge Sampaoli, venció 2-0 a Ceara y, así, quedó como único líder del Brasileirao tras conseguir tres triunfos en tres presentaciones. Segundo aparece Vasco da Gama, que derrotó 2-1 a San Pablo con un doblete del Germán Cano (ex Lanús) y acumula dos victorias en dos encuentros (tiene un partido pendiente ante Palmeiras). MÉXICO ALBICELESTE La quinta fecha del torneo de México se completó con nuevos gritos argentinos. Toluca venció 3-2 a Tigres con un doblete de Alexis Canelo y un tanto de Enrique Triverio. En tanto, León derrotó 2-1 a Tijuana con un gol de Emanuel Gigliotti y, de esa manera, alcanzó a América y Cruz Azul en la cima de la tabla con 10 unidades. Por su parte, Canelo igualó la línea de Juan Dinenno y el francés Andre-Pierre Gignac como máximos artilleros del certamen (5 tantos cada uno). SIGUE EN URUGUAY En el cierre de la 5ª fecha del Apertura, Rentistas igualó 1-1 con Cerro Largo y se mantiene como único líder con 11 puntos. Se acercaron Progreso (venció 2-0 a Cerro) y Peñarol (le ganó 2-0 a Boston River), que ahora suman 9 y 8 unidades, respectivamente.



19 de Agosto de 2020

