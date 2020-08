Breves: Deportivas

P U B L I C



KOT DE PALMETTA En Daytona, el argentino Alberto Palmetta (30 años) conquistó el Título Internacional Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que estaba vacante, al vencer por nocaut técnico al estadounidense Tre´Sean Wiggins. El oriundo de San Isidro (14 victorias y una derrota) alcanzó la definición en el sexto asalto, con una zurda ascendente al mentón que mandó a la lona a su oponente, quien logró recomponerse durante la cuenta, aunque no quedó en condiciones de continuar la pelea. F1: AMPLÍA DIFERENCIAS El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso con autoridad en el autódromo de Barcelona, en el marco de la sexta fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1. De esta manera, el séxtuple campeón de la categoría se encamina ya a igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher: con su cuarta victoria del año, Hamilton acumula 132 puntos y elevó a 37 su ventaja sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo el último domingo. El podio en España lo completó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el certamen con 89 unidades. La próxima carrera será el domingo 30 de agosto en el Circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica. MOTO GP: DOVIZIOSO En una accidentada carrera en el Red Bull Ring de Austria, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se quedó con su primera victoria de la temporada del Moto GP. El español Joan Mir (Suzuki) y el australiano Jack Miller (Ducati) completaron el podio. En la octava vuelta, Valentino Rossi (5º; Yamaha) y Maverick Viñales (10º; Yamaha) se salvaron de milagro de ser impactados por las motos de Johann Zarco y Franco Morbidelli, quienes protagonizaron un fuerte accidente. Ahora, el campeonato de pilotos es liderado por el francés Fabio Quartararo (Yamaha), con 67 puntos, mientras que Dovizioso quedó como escolta con 56. Más atrás, en tanto, se ubica Viñales con 48. La próxima carrera será este domingo, nuevamente en el Red Bul Ring de Austria. TENIS: VICTORIAS EN TODI El tenis profesional ya está en marcha en Europa, donde por segunda semana consecutiva se están desarrollando torneos Challenger (según escalón del circuito). En Todi se inscribieron seis argentinos y dos de ellos avanzaron a los Octavos de Final: Facundo Bagnis superó 6-4, 4-6 y 6-1 al francés Hugo Gaston, mientras que Juan Pablo Ficovich derrotó 4-6, 6-4 y 6-2 a su compatriota Marco Trungelliti. Además del santiagueño, también fueron eliminados Renzo Olivo, Andrea Collarini y Facundo Mena. En este certamen, la ATP confirmó que "se detectó un positivo de Covid-19" entre los tenistas participantes, pero que el jugador (no se reveló su identidad) "es asintomático y fue aislado en forma preventiva". PLAYOFFS EN MARCHA En la "burbuja" de Orlando, dentro de las instalaciones del complejo Disney, comenzaron los playoffs de la NBA. En el Este, la gran sorpresa la dio Orlando Magic (8º), que superó ayer 122-110 a Milwaukee Bucks (1º). Además, por esta Conferencia jugaron: Miami Heat 113-101 Indiana Pacers; Boston Celtics 109-101 Philadelphia; y Toronto Raptors 134-110 Brooklyn Nets. En el Oeste, Los Angeles Clippers superaron 118-110 a Dallas Mavericks a pesar de los 42 puntos de Luka Doncic; mientras que Denver Nuggets, con 36 puntos de Jamal Murray, venció 135-125 a Utah Jazz, donde no alcanzaron los 57 de Donovan Mitchell (tercera mejor marca individual en la historia de los playoffs). Anoche, al cierre de esta edición, se medían: Los Angeles Lakers vs Portland Blazers y Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder.



Breves: Deportivas

19 de Agosto de 2020

