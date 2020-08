Así lo manifestó el intendente tras supervisar los trabajos finales de la etapa 3 que incluye el hormigonado de la cabecera de la calle Colón y el arenado de los emblemáticos silos. El intendente Sebastián Abella se acercó este miércoles a la nueva Costanera para supervisar los trabajos finales de la 3º etapa de la obra que incluye el hormigonado de la cabecera de la calle Colón y el acceso por la calle Berutti. Además, de forma mancomunada, el Municipio junto a empresas y comercios de la ciudad, están trabajando en la restauración y recuperación de los emblemáticos silos. "El trabajo en conjunto con las empresas locales es clave en el avance de la obra de la nueva Costanera", enfatizó el jefe comunal satisfecho con la puesta en valor de este espacio público que por años estuvo abandonado. En este sentido, Abella le agradeció a la empresa Tecmaco por prestar la máquina hidroele-vadora para realizar el arenado de los silos y a Tecnopint que, en los próximos días procederá a pintarlos para embellecer aún más el lugar. Asimismo, destacó la donación de una importante cantidad de litros de pintura que realizó la pinturería local "Brazo Largo" a fin de llevar adelante los trabajos de embelleimiento. A los agradecimientos, también sumó a la empresa SASA que realizó los movimientos de suelo pertinentes y reparó la rotura que provocó en el lugar el mismo funcionamiento de la arenera; a Euroamerica que colaboró con los fletes que necesitaron estos trabajos; y a los propietarios de la ex arenera que cedieron el terreno para poder avanzar en la culminación de la última etapa de la obra. Adoquines recuperados Por otra parte, el Intendente contó que, para complementar la calle de hormigón, se colocarán cada diez metros de distancia, tres hileras de adoquines recuperados de la ex avenida Rocca. También se colocarán al costado de la calzada. "Para que la costanera no pierda las raíces de lo que fue, decidimos dejar los silos y embellecerla con los adoquines", remarcó Abella, al tiempo que adelantó que en un futuro, se pondrá en valor el viejo edificio de la antigua estación. "Es una alegría muy grande poder avanzar en el sueño de todos los campanenses de poder tener una costanera para disfrutar en familia. Sin la ayuda de las empresas y comercios, esto hubiese demorado un tiempo más", sostuvo el Intendente. Y, hacia el final de la conferencia que brindó a los medios locales, le pidió a todos los vecinos que concurran al espacio público para hacer actividades recreativas y de esparcimiento que "cuiden el lugar y respeten todas las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de Covid-19".

Abella supervisa todas las semanas el avance de los trabajos.





Esta semana comenzo el arenado de los emblemáticos silos.





Los adoquines extraidos de la Rocca se estan colocando en la nueva Costanera.



Abella:

"El trabajo en conjunto con empresas locales es clave en el avance de la nueva Costanera"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar