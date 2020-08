Los protocolos Covid para industrias y comercios

Bruno Givkoff, licenciado en Seguridad e Higiene, explica por qué es importante adoptar procedimientos y medidas para cuidar tanto a los clientes como al personal. "Es un virus que llegó para quedarse: si bien hay vacunas en proceso avanzado de terminación, no sabemos realmente cuándo las tendremos a disposición en nuestra ciudad", señala Bruno Givkoff, licenciado en Seguridad e Higiene, quien se encuentra liderando un equipo de profesionales que ofrece asesoramiento en la adopción e implementación de protocolos COVID-19 en industrias, comercios y entidades. "Nuestro equipo de trabajo viene confeccionando protocolos y procedimientos para poder llevar adelante una apertura segura y responsable, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de contagio", comenta Givkoff. Y añade: "Hoy en día, es obligatorio contar con protocolos ante COVID para las diferentes actividades económicas. Y con el correr del tiempo se van a profundizar más las medidas de prevención". "En Campana tenemos la suerte de poder trabajar en distintos rubros y comercios que están prohibidos en otras ciudades. Por lo tanto, es importante seguir comprometidos con la prevención", remarca. El trabajo del equipo liderado por Givkoff no está orientado únicamente a garantizar el cumplimiento de los protocolos COVID en empresas, negocios y entidades con atención al público, sino también a promover "la concientización de la población sobre los riesgos que implica este virus". "No solo para las personas propensas a contraerlo sino para todos aquellos que puedan necesitar un sistema de salud que no esté colapsado", afirma. La metodología de trabajo es así: el equipo de Givkoff visita la empresa o comercio, realiza un relevamiento del lay out y el modo de operación y diseña un plan a la medida del cliente, siguiendo además los lineamientos locales, provinciales y nacionales. "Tomamos lo que han hecho en otros sectores y le acoplamos ideas nuestras para enriquecer procedimientos y protocolos", asegura. Y remarca: "Nos adecuamos a las necesidades de cada cliente". Para contactar a Bruno Givkoff, comunicarse con el número 3489 454007 o escribir al email: brunogiv@hotmail.com.

Los protocolos Covid para industrias y comercios

