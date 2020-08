El intendente aseguró que el objetivo del Municipio es poder acercarse y "hacer un seguimiento" a los vecinos o entidades que no están contribuyendo. "No tiene importancia el título del organismo que lo haga, sino el procedimiento y ser equitativos", expresó. La Agencia de Recaudación, parida en medio de un intenso debate político, quedó en stand by: así lo confirmó este martes el propio intendente Sebastián Abella, impulsor del proyecto para el que incluso ya tenía designada a su titular. La versión sobre la intención oficial de rever la Agencia de Recaudación había sido difundida por el concejal opositor Axel Cantlon tras una reunión de la comisión de Presupuesto desarrollada el martes, en la que el oficialismo habría respondido a un pedido de informes presentado por su bloque con la noticia que las atribuciones de la Agencia serían delegadas a una Secretaría de próxima conformación. Un día después, y ante la consulta de La Auténtica Defensa, fue Abella quien confirmó la revisión de la Agencia. "Estamos trabajando muy fuerte para tratar que todos los contribuyentes de la ciudad de Campana tengan el mismo trato y que para el que paga sea respetado y el que no, tenga un cercamiento desde el Municipio para que regularice su situación", comentó el intendente, para después relativizar el tipo de organismo que llevará adelante esa misión: "El formato es indistinto, lo que importa es que no terminen recibiendo aumentos y pagando los mismos de siempre, sino que sea para todos igual y aquel que no tenía un control o seguimiento, lo pueda tener". El intendente decidió avanzar este año con la conformación de un ente descentralizado para la gestión de la recaudación municipal, uno de los aspectos que más preocupó al gobierno de Juntos por el Cambio desde su asunción en 2015. El proyecto de la Agencia de Recaudación surgió entonces integrando un paquete junto a la reforma de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, aprobada por el HCD durante el primer semestre del año. Pero la oposición intentó bloquear la iniciativa impugnando la designación de la concejal Romina Vulich al frente del organismo: aseguraba que la edil no podía votar por la creación de una entidad que ella misma iba a presidir. Desde el oficialismo, respondieron que al momento de votar, Vulich no sabía que iba a ser elegida por Abella como la responsable de la Agencia. Varios meses después de aprobada, ahora la Agencia tendría pocas chances de entrar en funcionamiento, según Cantlon, luego que el Municipio consultara por su legalidad al propio Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, aunque la intención del Gobierno sigue siendo delegar en una sola dependencia los esfuerzos recaudatorios con el fin de potenciarlos. "No tiene importancia su título, sino el procedimiento y ser equitativos. No buscar al que paga, sino al que no y que realmente el Municipio, que no tenía el recurso humano o tecnológico para poder encontrar a aquel que evadía, lo haga", comentó Abella.



Abella y la Agencia de Recaudación:

"Lo que importa es que no terminen aportando solo los vecinos de siempre"

