Una cuarentena productiva

Foto del primer día de clases de Victoria en este año tan particular. Alumnos del Colegio Padre Aníbal María Di Francia participaron durante 2020 y de forma virtual en las Olimpiadas Canguro y recientemente en los Mateclubes. Hasta el momento la alumna Victoria Blanc obtuvo la medalla de plata en el cuarto concurso Canguro realizado en el mes de mayo. Poco a poco la sociedad intenta adaptarse a la virtualidad en diversos ámbitos sobre todo como pilar de la Educación. Como todos los años, alumnos de diferentes instituciones escolares tanto públicas como privadas participan de las olimpiadas a nivel nacional e internacional. En este caso la semana pasada alumnos del Colegio Aníbal María Di Francia realizaron de forma satisfactoria la primera ronda de las competencias de Mateclubes "cada club, se organizó desde sus casas, podían conectarse entre ellos por zoom, whatsapp o videollamada y así resolver en forma colaborativa tres problemas", detalla la profesora Andrea Ventriggi y agrega "cada problema debía tener su respuesta cargada en forma online". Los exámenes duran dos horas y normalmente pasan a la segunda ronda quienes tienen dos problemas bien resueltos. "Mateclubes son grupos de 2 o 3 alumnos y en cambio las competencias de Ñandú y OMA son individuales", aclara la profesora. "Por suerte contamos con el apoyo de las familias que nos acompañaron desde sus casas y se conectaron conmigo ante cualquier dificultad para el envío de las resoluciones". Los resultados recién se conocerán la primera semana de septiembre. MEDALLA DE PLATA Estaba previsto que en este 2020 se realizaran las Olimpiadas Internacionales Canguro Matemático, pero por la cuarentena se suspendieron por más de dos meses. Los alumnos se inscribieron a través de un formulario online y fue así que a finales de mayo, separados en tres días, lograron aceitar una metodología de participación. Dos semanas después, llegaron los resultados y reflejaron logros muy importantes en especial para una vecina campanense Victoria Blanc que obtuvo Medalla de Plata, en el nivel escolar, del cuarto Concurso Canguro. No es la primera vez que participa su profesora Andrea Ventriggi fue quien le avisó de la distinción y le envió el diploma hace unos días. "Al principio me sentí nerviosa, tenía un tiempo determinado para resolver los problemas y al ser de forma virtual tenía miedo que hubiera problema de conexión y que no se enviaran mis respuestas por suerte no sucedió nada de eso. Fue una experiencia muy divertida y linda", cuenta Victoria en diálogo con La Auténtica Defensa. Destaca que de las matemáticas le gusta resolver los problemas porque "suelen tener varias formas de resolverlos y me gusta pensar de qué otra forma podría haber resuelto el problema a parte de como yo ya lo resolví". Victoria fue otra de las que participó también por Whatsapp con sus amigas de la competencia Mateclubes. Sin lugar a dudas Victoria como otros tantos alumnos de la ciudad tienen el entusiasmo y el compromiso puesto en aprender cada día más, multiplicar las posibilidades y crecer en conocimiento.



Diploma de la Medalla de Plata de la joven vecina campanense





Ronda de Mateclubes alumnos de cuarto grado participando





Ronda de Mateclubes de forma virtual



Una cuarentena productiva

