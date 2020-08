Trasplantaron a un joven de 21 años con médula ósea proveniente de Alemania

Un paciente de 21 años fue trasplantado de médula ósea gracias a un donante vivo no relacionado de Alemania. La intervención se realizó en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea (UTMO) del hospital "Rossi" de La Plata, y la provisión del tejido fue posible luego de una búsqueda a través de bancos internacionales. "Luego de ser transfundido con las células de su donante, el paciente que sufría de una aplasia medular severa evoluciona dentro de los parámetros esperados", destacó Sergio Orlando, responsable del equipo de la UTMO. Y, agregó que, "esto se consiguió mediante el trabajo conjunto del CUCAIBA, del INCUCAI, del equipo de trasplante y del personal del hospital que intervino en el procedimiento". Desde el Ministerio de Salud bonaerense se destacó que aún en etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, estos equipos de procuración de órganos y tejidos de la provincia de Buenos Aires, con gran esfuerzo, continúan en funcionamiento, lo que da cuenta de que el sistema sanitario sigue dando respuestas a sus tareas habituales, aún en el contexto de la pandemia. Por esto, frente a la situación actual del COVID-19 se adaptó la logística para que el transporte de los mismos, que usualmente se realiza por medio de vuelos comerciales, se pudiera hacer por medio de un vuelo cargo, teniendo en cuenta las normas de seguridad requeridas. El paciente trasplantado el miércoles pasado fue derivado al centro de referencia del "Rossi" desde el hospital municipal de San Miguel, tras realizar una consulta por cansancio y falta de energía, donde detectaron un problema hematológico. Luego, en una segunda etapa de estudios se diagnosticó una "aplasia medular severa". Es decir que la médula no producía las suficientes plaquetas, glóbulos rojos y blancos como necesita el cuerpo, por eso se brinda el tratamiento adecuado y se le indica el trasplante como procedimiento. Primero comienza la búsqueda de un potencial donante entre sus familiares más cercanos, pero al no encontrar un donante compatible en su grupo familiar, el paso siguiente fue iniciar la búsqueda de un donante compatible en bancos internacionales de donantes de Células progenitoras hematopoyéticas (CPH). La UTMO del Hospital Rossi es un centro de referencia que funciona desde 1993, y, en 2003, se creó en nuestro país, el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), que depende del INCUCAI, como parte del desarrollo del sistema sanitario, para que todo paciente argentino con indicación de trasplante pueda ser tratado acá sin necesidad de viajar al exterior.



Trasplantaron a un joven de 21 años con médula ósea proveniente de Alemania

