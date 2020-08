LE ECHÓ LA CULPA El Fondo Monetario Internacional (FMI) responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri y a los inversores por impulsar un "optimismo" indebido, que terminó con una crisis de endeudamiento y llevó al país a "resultados económicos adversos". En un informe oficial que el organismo publicó en su página web, consideró que durante el gobierno Macri hubo un "optimismo indebido" por parte de inversores "ansiosos por otorgar préstamos a Argentina". Consideraron que se impulsó ese optimismo desde el anterior gobierno y el mercado "cuando en realidad sus indicadores económicos no eran auspiciosos, lo que llevó al país a resultados económicos adversos". Señalaron que los inversores "vieron a Macri como un reformador favorable al mercado", según los economistas del FMI Ramzy Al- Aminey y Tim Willems, sobre la valoración equivocada de la deuda soberana y los resultados económicos. TUVO DICTAMEN Con la incorporación de modificaciones al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos firmó en soledad el dictamen favorable a la iniciativa de reforma judicial, que espera tratar la semana que viene en el recinto. Al iniciar el debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun repasó el proceso de debate de la reforma con cinco audiencias y más de medio centenar de expositores, y luego enumeró las modificaciones introducidas al proyecto, que pese a los cambios fue rechazado por la oposición. El más notorio en el dictamen del oficialismo es que se deja de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, sino que se crea un tribunal de resolución de conflictos de competencia. Otro cambio importante en pos de la "transparencia", es que los sorteos de causas serán "grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad". PASÓ LOS CIEN El dólar con recargo llegó a $101, aunque en algunas entidades financieras superó ese techo, mientras el blue retomó la tendencia alcista y el contado con liquidación marcó un máximo histórico. Tras cuatro días sin saltos, la moneda norteamericana en las "cuevas" del microcentro expuso un incremento de $2 respecto del martes y llegó a $134. La creciente presión en el mercado paralelo se dio luego de que el Banco Central profundizara los controles en la plaza cambiaria y bloqueara a más de 4.000 cuentas para operar, tras registrar actividades inusuales en la compra y venta de dólares. La comunicación fue dirigida a las entidades financieras y a los operadores para advertir que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria no se deberá "dar curso a operaciones de cambio" a los nombres y números de CUIT de las personas publicadas. RENUNCIÓ Tras poco más de ocho meses en la gestión, la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, renunció a su cargo por diferencias con el titular de la cartera, Nicolás Trotta. "No fluyó la relación", graficaron en la Casa Rosada sobre el vínculo de Puiggrós y Trotta a lo largo de estos meses. La viceministra de Educación renunció en momentos en que las clases no se cursan con normalidad por la pandemia de coronavirus y toda la expectativa está puesta en cómo los alumnos podrán retornar a las aulas. Durante su tiempo como funcionaria mantuvo un bajo perfil y en las pocas declaraciones públicas que hizo generó diferencias con la conducción del Ministerio.



Breves: Noticias de Actualidad

20 de Agosto de 2020

