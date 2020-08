En una nueva polémica en torno a los números que difunde el Gobierno nacional a la hora de comunicar novedades respecto del coronavirus en Argentina, desde la administración cordobesa que lidera Juan Schiaretti desmintieron que el porcentaje de positividad en dicha provincia sea de alrededor del 40%, tal como aseguró la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, en su informe matutino brindado este miércoles. En su presentación ante la prensa, la funcionaria aseguró: "Porcentaje de positividad: en el día de ayer, ha sido de 43,8%. Con un 35,5% en la Ciudad de Buenos Aires, 50% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 40% en el resto del país. Con un porcentaje por arriba del 40% en las provincias que están con más actividad. Está cerca de 40% en Córdoba, está arriba de 40% en Entre Ríos, 46% en Jujuy, 44% en Mendoza, 39% en La Rioja, 41% en Neuquén, 41% en Rio Negro, 41% Santa Fe y 48% en Santiago del Estero". Sin embargo, según aseguraron fuentes del ministerio de Salud de Córdoba, el porcentaje de positividad en esta provincia ronda el 12%: "En los últimos días se ubica entre el 10% y el 12%". La importancia del porcentaje de positividad radica en que es un indicador de la capacidad de testeo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ese número no supere el 15% con el objetivo de que los estados nacionales y provinciales tengan claras las cifras de casos con las que deben lidiar. En el caso argentino, una positividad de alrededor del 40% es un dato negativo, ya que implica que hay casos que no se están registrando porque no se realiza la cantidad de testeos recomendados por la OMS.



Córdoba desmintió un dato del Ministerio de Salud de Nación

