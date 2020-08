Ayer, el Ministerio de Salud informó 283 decesos, por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 6.330 en esta pandemia. Además, se notificaron 6.693 nuevos contagios. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 283 fallecimientos en el marco de la pandemia de coronavirus, una cifra récord que llevó a 6.330 la cantidad de víctimas fatales en nuestro país. En el reporte matutino, la cartera sanitaria comunicó 66 decesos. Y en el vespertino agregó otros 217 para completar así los 283 que se totalizaron en la jornada de este miércoles. La provincia de Buenos Aires fue el territorio que mayor cantidad de muertes reportó: 209 en total; correspondientes a 109 hombres y 100 hombres. De esta manera, acumula 3.744 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se registraron 47 decesos, correspondientes a 20 hombres y 27 mujeres, que elevaron la cuenta a 1.085 en la Capital Federal. En Jujuy se dieron otras 12 muertes (cuatro hombres y ocho mujeres) y acumula 117. Los restantes fallecimientos se notificaron desde Mendoza (5 ayer; 91 totales), Río Negro (3; 118), Salta (2; 22), Santa Fe (2; 36), Entre Ríos (1; 26), Neuquén (1; 37) y Chaco (1; 188). Hasta el momento, solo cuatro provincias no han tenido muertes por coronavirus: Catamarca, San Juan, San Luis y La Pampa. 6.693 POSITIVOS El Ministerio de Salud de la Nación reportó ayer, además, 6.693 nuevos positivos de coronavirus. Así, por quinta jornada consecutiva, el país se mantuvo por debajo de los 7 mil casos y, ahora, totaliza 312.659 desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, los registrados como "circulación comunitaria" continúan en aumento y ya representan el 61,1%, mientras que el 25,3% son "contactos estrechos" de casos confirmados y el 0,4% son "importados" (Los restantes se encuentran en investigación epidemiológica). La provincia de Buenos Aires encabezó el reporte de ayer con 4.303 nuevos positivos, una cifra que eleva su total a 194.502. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene por encima de los mil casos (1.094 ayer; 80.346 totales). Así, entre estos dos territorios reunieron el 80,6% de los contagios de ayer. En el resto del país, la mayor cifra de nuevos positivos se dio en Santa Fe (202 ayer; 3.763 totales), mientras que por encima del centenar estuvieron también: Mendoza (150; 3.773), Jujuy (133; 5.360), Salta (114; 1.401), Tucumán (104; 782) y Córdoba (100; 5.091). Y al borde quedó Río Negro (94; 4.168). Las demás provincias que notificaron casos fueron: Tierra del Fuego (64; 1.553), Entre Ríos (60; 1.810), Chaco (57; 4.606), Santa Cruz (56; 1.145), La Rioja (54; 905), Neuquén (50; 1.961), Santiago del Estero (41; 379), Chubut (13; 437), Corrientes (3; 236) y La Pampa (2; 186). En tanto, no reportaron nuevos contagios Catamarca, San Juan, San Luis, Formosa y Misiones. CAMAS UTI En cuanto a la cantidad de casos confirmados de Covid-19 que se encuentran internados en unidades de Terapia Intensiva (UTI), el Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer descendió a 1.795 (-4 respecto al martes). Mientras que el porcentaje ocupación total de camas adulto de UTI sigue estable, con leves variaciones: es del 57,8% a nivel nacional (+0,1%) y del 68,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (-0,1%).

EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE REPORTARON 209 FALLECIMIENTOS. CÓRDOBA DESMINTIÓ UN DATO DEL MINISTERIO DE SALUD DE NACIÓN En una nueva polémica en torno a los números que difunde el Gobierno nacional a la hora de comunicar novedades respecto del coronavirus en Argentina, desde la administración cordobesa que lidera Juan Schiaretti desmintieron que el porcentaje de positividad en dicha provincia sea de alrededor del 40%, tal como aseguró la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, en su informe matutino brindado este miércoles. En su presentación ante la prensa, la funcionaria aseguró: "Porcentaje de positividad: en el día de ayer, ha sido de 43,8%. Con un 35,5% en la Ciudad de Buenos Aires, 50% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 40% en el resto del país. Con un porcentaje por arriba del 40% en las provincias que están con más actividad. Está cerca de 40% en Córdoba, está arriba de 40% en Entre Ríos, 46% en Jujuy, 44% en Mendoza, 39% en La Rioja, 41% en Neuquén, 41% en Rio Negro, 41% Santa Fe y 48% en Santiago del Estero". Sin embargo, según aseguraron fuentes del ministerio de Salud de Córdoba, el porcentaje de positividad en esta provincia ronda el 12%: "En los últimos días se ubica entre el 10% y el 12%". La importancia del porcentaje de positividad radica en que es un indicador de la capacidad de testeo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ese número no supere el 15% con el objetivo de que los estados nacionales y provinciales tengan claras las cifras de casos con las que deben lidiar. En el caso argentino, una positividad de alrededor del 40% es un dato negativo, ya que implica que hay casos que no se están registrando porque no se realiza la cantidad de testeos recomendados por la OMS.

Coronavirus:

Nueva cifra récord de fallecimientos en Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar