Otros trastornos relacionados al gluten, trigo y proteínas

Cada vez son más frecuentes las consultas por la intolerancia a la ingesta de gluten, y no todas los diagnósticos derivan a la enfermedad celíaca. El gluten es un conjunto de proteínas, que pueden categorizarse en dos fracciones: la gliadina y la glutenina, que se encuentran en la semilla de muchos cereales como el trigo, el centeno, la cebada y la avena (Si bien la avena no contiene gluten de forma natural es muy común que haya contaminación cruzada porque es difícil encontrarla pura. Es por eso que también se excluye de la dieta sin gluten). Actualmente existen tres trastornos relacionados con el gluten, como la enfermedad celíaca (EC), la alergia al trigo (AT) y una nueva entidad denominada sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC). Enfermedad celiaca: Es una enfermedad crónica, sistémica precipitada por la ingestión de gluten que afecta al intestino delgado, en individuos genéticamente predispuestos. Se produce un daño en la mucosa del intestino delgado, que lleva a un cuadro de malabsorción. Los síntomas más característicos son diarrea, esteatorrea, dolor abdominal, restricción del crecimiento o pérdida de peso. También pueden presentarse síntomas atípicos como fatiga, anemia, osteoporosis, infertilidad, depresión, polineuropatías, entre otros. Para su diagnóstico primeramente se evalúa la clínica del paciente y se realiza un análisis de sangre específico donde se valoran anticuerpos y, posteriormente en caso de ser positivo, se confirma por biopsia duodenal. El tratamiento consiste en una dieta libre de gluten. Alergia al trigo: Se trata de una reacción inmunológica adversa a las proteínas que contiene el trigo. Los síntomas son los típicos de la alergia alimentaria, con manifestaciones de tipo dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias, que se desencadenan por la ingesta. Se diagnostica mediante exámenes de sangre, pruebas de punción con trigo en piel o prueba de exposición al trigo por ingesta oral. El tratamiento es la exclusión del trigo de la dieta. Sensibilidad al gluten no celíaco (SGNC): La Sensibilidad al gluten no celíaco se define como la presencia de síntomas relacionados con la ingestión de alimentos que contienen gluten en personas que no padecen las dos enfermedades mencionadas anteriormente por qué no posee marcadores biológicos específicos, con lo cual se diagnostica por la exclusión de Enfermedad celíaca y la alergia al trigo. El cuadro clínico tiene similitudes con el síndrome de intestino irritable con síntomas como dolor abdominal, distensión, cambio del ritmo evacuatorio, náuseas y reflujo, como también síntomas extraintestinales como cefalea, fatiga, fibromialgia, ansiedad, lesiones cutáneas, entre otros. El tratamiento consiste en una dieta ausente de gluten según la tolerancia. Los pacientes con SGNC pueden controlar su exposición al gluten de acuerdo al manejo de los síntomas. La dieta libre de gluten es el único tratamiento nutricional recomendado que requiere de un equipo conformado por un médico gastroenterólogo y un licenciado en nutrición, siendo la educación alimentaria nutricional primordial, debido a su complejidad y al riesgo de una inadecuada ingesta de nutrientes. Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151) - Centro Médico Rawson

