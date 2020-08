Efemérides del día de la fecha, 20 de agosto

P U B L I C



LA NASA LANZA EL "VOYAGER 2" Con el propósito de estudiar los planetas Neptuno, Júpiter, Saturno y Urano, en el año 1977 la NASA lanzóla sonda espacial "Voyager 2" en un cohete Titán-Centauro desde Cabo Cañaveral (Florida). En el mes siguiente, lanzó "Voyager 1" que junto a la mencionada anteriormente logró descubrimientos impactantes de estos planetas. Específicamente la "Voyager 2" se convirtió en la primera nave espacial en estudiar estos planetas desde una distancia relativamente corta; asimismo descubrió una nueva luna en Júpiter, 10 lunas y 2 anillos en Urano y 5 lunas, 4 anillos y la "Gran mancha oscura de Neptuno" en dicho planeta. FALLECE MARÍA ISABEL "CHICHA" CHOROBIK DE MARIANI María Isabel Chorobik de Mariani nació el 19 de noviembre del año 1923 en San Rafael, Mendoza. Estudió en la Academia de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo y, ya radicada en La Plata, continuó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Más adelante, ejerció la docencia en la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1, en elLiceo Víctor Mercante de la UNLP y fue jefa del Departamento de Educación Estética del liceo. Durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), el Ejército y la Policía Bonaerense irrumpieron en la vivienda de su hijo, Daniel Mariani, y asesinaron a su nuera Diana Teruggi y cuatro militantes de Montoneros y se llevaron a su nieta, Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses; al año siguiente, su hijo fue asesinado. Devastada por lo ocurrido, empezó la incansable búsqueda de Clara Anahí recorriendo comisarías, hospitales, orfanatos y juzgadoshasta que conoció a Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadray junto a 10 mujeres fundaron "Abuelas de Plaza de Mayo" en el año 1977: "´Licha´ buscó a las otras abuelas que ya conocía de la Plaza de Mayo, nos reunimos y decidimos empezar a trabajar juntas. Éramos 12 en ese momento. A mí me asombró verlas con tanta serenidad; yo era un guiñapo, un llanto continuo, las veía a ellas tan serenas y decía ´tengo que ser como ellas.´ Primero nos dimos a conocer como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Pero fuimos creciendo, la gente empezó a conocernos y a llamarnos las Abuelas de Plaza de Mayo." Recuperada la democracia en el año 1983, "Chicha" asumió la presidencia de Abuelas. En el año 1996, fundó la Asociación Anahí con el propósito de, además de encontrar a Clara Anahí, "la construcción de la memoria colectiva, el asesoramiento en derechos humanos y la defensa del derecho a la identidad." Nunca pudo reencontrarse con su nieta. Falleció en el año 2018 en La Plata. SE LANZA "ANGIE" Un día como hoy en el año 1973, "The Rolling Stones" lanzaban la canción "Angie." Perteneciente al disco "Goats head soup" (1973), la canción fue escrita por Keith Richards y Mick Jagger y constituyó uno de los grandes éxitos de la banda británica. En en ese entonces, se especulaba que Ángela Bowie, modelo, actriz y primera esposa de David Bowie, había inspirado a Jagger a componer el sencillo pero eso fue desmentido por el cantante: "creo que Keith escribió la primera línea, tenía que ver con su hija (Ángela). El resto tiene que ver con el fin de un amor. No estoy seguro de donde vino el nombre pero no fue por Ángela Bowie. Creo más bien que fue por el nombre de la hija de Keith".

Efemérides del día de la fecha, 20 de agosto

