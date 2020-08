FASE 4 La Fase 4 de esta bendita pandemia que nos afecta entre otras cosas NO habilita a la pesca, recién en la Fase 5 y a criterio de las autoridades se permite la pesca y en muchos pesqueros solamente de costa con el debido protocolo de barbijos, distancia etc. Por otra parte la Fase 4 habilitó en nuestra ciudad a clubes, recreos y camping de la zona pero solamente lo que a proveedurías, despensas o gastronomía se refiere, con expendio solamente de bebidas/gaseosas. Los concurrentes a los mismos pueden hacer uso del lugar guardando una distancia mínima de dos metros, utilizando permanentemente barbijos y haciendo uso de alcohol en gel entre otros cuidados. No permitiéndose el uso del sector de camping, es decir, no se pueden armar campamentos y por lo antes dicho por estar en Fase 4 tampoco tienen habilitado los muelles o costas para la pesca. Esto es lo que debería ser pero lamentablemente el fin de semana largo nuestra Rivera del Paraná de Las Palmas, se vio con una importante afluencia de pescadores tal vez por desconocimiento por favor muchachos a cuidarse. ESQUINA En comunicación telefónica con Jorge Baldi propietario de Baldi, pesca en Esquina provincia de Corrientes, me informaba que continúan con el agua sumamente baja y que pese a esto en este momento se están dando ejemplares de dorados que rondan hasta los diecisiete kilos de peso, claro está que la pesca se encuentra habilitada solo para residente de esa localidad. En otro orden de cosas me mencionaba que se espera un buen repunte de agua, pero que estaría siendo recién para fines de septiembre o principios de octubre, donde existen grandes probabilidades de lluvias más que nada en Brasil por lo que se verían forzados a abrir aguas arriba las represas. Como siempre en Esquina Jorge Baldi lleva más de treinta años en el rubro como guía de pesca, contando con una flota de nueve embarcaciones entre abiertas y cabinadas con un servicio de primer nivel. CONCORDIA Esta localidad continúa con pesca habilitada solo para residentes, el río se encuentra en buena altura y se mantiene entre los 3 y 5 metros, en estos momentos con mucha cantidad y calidad de dorados, habiéndose cortado un poco la boga, se mantiene el protocolo de hasta tres personas por lancha. SANTA FE Desde el Sur de Santa Fe nuestro corresponsal Eduardo Gambini me comenta que, en Villa Cañas laguna La Soraida continúa la pesca habilitada para residentes locales tanto para los guías como para pescadores, se está dando muy buenos tamaños de pejerreyes no en cantidad pero los portes son muy generosos. En nuestro programa televisivo Nº841 de esta semana vemos el uso de boyas pejerreyeras, el amigo y colaborador Horacio Palacios nos muestra y asesora sobre la confección de una tabla para el armado de líneas, regresa nuestra galería de Fotos TV, Aldo Bigatton de laguna larga Córdoba hace su presentación de confección de boyas, por último Esquina provincia de Corrientes un pesquero que todo pescador debe conocer. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



En la costanera de Capital Federal tampoco se cumplió con las normativas este fin de semana.

Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 20 de Agosto 2020

Por Luis María Bruno

