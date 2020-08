P U B L I C



El preparador campanense repite su trabajo en el cuatriciclo de Pablo Copetti. El equipo técnico del campanense Carlos Devesa nunca dejó el cuatriciclo de Pablo Copetti y estuvo desarrollando trabajos que se implementaron desde el conocimiento y la experiencia. Así, ya está todo encaminado para ser parte del próximo Rally Dakar. De esta manera, la edición 2021 que se realizará íntegramente en Arabia Saudita (por segundo año consecutivo) los tendrá una vez más como protagonistas. La perseverancia de toda esta estructura despierta mucho ánimo para este emprendimiento del cual mucho saben y conocen por tantos kilómetros recorridos en los diferentes territorios que atravesó esta competencia tan particular de nivel mundial. Y tanto Devesa como Copetti han demostrado sus capacidades. Llegar a este nuevo Dakar no terminó siendo fácil, incluso para los organizadores, quienes en algún momento del año hasta dudaron si se podía concretar esta nueva edición por el avance de la pandemia de coronavirus. Por ello, algunas situaciones debieron modificarse a fin de asegurar la continuidad del evento, que se prepara para su 43ª edición. Y para el equipo de Devesa en particular, el no poder girar con el cuatri y el no poder probar los elementos que se prepararon para esta competencia fue también una complicación propia del coronavirus y el aislamiento que se decretó en el país. Por eso, sin tener esa posibilidad y sin saber dónde se estaba parado fue haciendo más difícil el camino. En tanto, la inscripción ya está resuelta y el cuatriciclo ya fue avalado para correr. Por ello, la preocupación actual es tener todos los avales para llegar sin problemas a abordar el barco que, en dos meses, llevará a todos los vehículos de nuestro país que serán parte de la competencia. Una tarea que, se estima, será de un cuidado especial al cruzar las provincias que estén en la ruta para llegar a embarcar rumbo a tierras saudíes.



Automovilismo:

Devesa tiene un nuevo Dakar en la mira

