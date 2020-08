Tras su paso por el rugby, "el Flaco" se apunta para participar de la categoría Kart Plus. En el taller se puede observar el karting casi listo para comenzar cuando la situación sanitaria lo disponga. Y allí está todo el trabajo que lentamente fue realizando Mario Martínez en sus tiempos libres, con sus ganas de repetir aquellos momentos y resultados que lo llevaron a ser protagonista en la categoría PAKO. Es cierto que este presente lo encuentra desde otro lugar, con su familia y con tiempos que no son los mismos para ir a probar como le gusta. Sabedor de estas cuestiones, igual intentará llegar por aquello de que el amor es más fuerte. En ese contexto, el "Flaco" probara una nueva posibilidad en la categoría Kart Plus. Desde la experiencia tiene un karting que tendrá que poner competitivo, pero que ya se armó de una planta impulsora que cuenta con los trabajos de "Carlitos" Fernández. Así, espera tener esos motores que ya saben de pelear cosas importantes. También es cierto que su paso por el rugby dejó huella en Mario, aunque es muy probable que esa cuestión de "padre que desea mostrarle a su hijo como ese piloto puede finalmente disfrutar más un podio que una pelota ovalada" lo disimule.



MARIO MARTÍNEZ YA SUPO SER PROTAGONISTA EN LA CATEGORÍA PAKO.



Karting:

Mario Martínez se alista para el regreso

