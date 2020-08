En una reunión vía Zoom se confirmaron los testeos para el 30 de agosto y se creó una comisión para definir el formato de disputa de los dos ascensos a la Liga Profesional. La competencia, que no contemplaría las nueve fechas pendientes, iniciaría en la segunda quincena de octubre. El martes por la noche, la Primera Nacional concretó una reunión virtual a través de Zoom para avanzar tanto con la vuelta de los entrenamientos como con la forma en que se definirán los ascensos a la Liga Profesional en lo que resta del año. El encuentro contó con representación de 31 de las 32 instituciones que integran la categoría: solo estuvo ausente San Martín de Tucumán, que espera el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, según sus siglas en inglés) al reclamo que interpuso para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgue el ascenso por lo realizado en la temporada 2019/20 que fue cancelada por la pandemia de coronavirus. Por el lado de Villa Dálmine estuvieron presentes su Presidente Diego Lis y también el Vicepresidente Jorge Milano, al tiempo que el Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, también fue parte de este encuentro. Durante la reunión quedó ratificado que el 30 de agosto comenzarán los testeos a los jugadores y que a partir de 2 de septiembre se podría retornar a los entrenamientos. En ese marco, se conversaron cuestiones relacionadas a protocolos y medidas sanitarias que deberán tener en cuenta los clubes en la vuelta. Pero, además, también se empezó a discutir cómo será la definición del campeonato que quedó inconcluso por la pandemia de coronavirus. Para ello se resolvió la creación de una mesa de trabajo en la que participarán varios clubes (Brown de Adrogué, Defensores de Belgrano, Belgrano, Atlanta, Platense, Temperley, Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina de Tandil) para definir propuestas que luego serán consideradas por toda la categoría. Si bien no se conocieron certezas respecto al formato que se establecerá para disputar los dos ascensos en juego, se confirmó que no se disputarían las nueve fechas restantes del campeonato y trascendió que los 32 equipos tendrán posibilidades de aspirar a la Liga Profesional, aunque habrá ventajas deportivas para aquellos equipos que se encontraban en mejor posición deportiva cuando se canceló la pasada temporada. En tanto, el Presidente de la Mesa de la Divisional, Marcelo Achile (Defensores de Belgrano), estimó que la competencia podría iniciar en la segunda quincena de octubre.

DIEGO LIS Y JORGE MILANO PARTICIPARON DE LA REUNIÓN EN REPRESENTACIÓN DE VILLA DÁLMINE. OTRO EXVIOLETA A SANTIAGO DEL ESTERO El lateral derecho Franco Flores acordó su incorporación a Mitre de Santiago del Estero y será compañero de otros dos exjugadores de Villa Dálmine que firmaron recientemente con el Aurinegro: el marcador central Rubén Zamponi y el delantero Ezequiel Cérica. En cambio, el atacante Pablo Burzio, quien tenía contrato vigente con el elenco santiagueño, hizo uso de una cláusula de salida, dado que aceptó una oferta para jugar en el USD Lavello, equipo de la Serie D del fútbol italiano, ubicado en Potenza, al sur del país.

Primera Nacional:

La divisional empieza a perfilar lo que vendrá

