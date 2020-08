TRES POSITIVOS EN BOCA En las últimas horas se confirmaron nuevos contagios de coronavirus en jugadores de Primera División. En Boca Juniors dieron positivo Iván Marcone, Walter Boy y el juvenil arquero Agustín Lastra. Por los casos de los dos profesionales, Lisandro López, Emanuel Reynoso y Eduardo Salvio deberán aislarse por 72 horas y volver a ser testeados para saber si están en condiciones de retomar las prácticas. HERRERA EN SAN LORENZO El delantero Jonathan Herrera, flamante refuerzo de San Lorenzo, todavía no se pudo sumar a los entrenamientos del Ciclón. Primero porque guardaba aislamiento dado que un familiar había contraído coronavirus. Y, ahora, porque dio positivo en el testeo que se realizó esta semana para incorporarse al trabajo con sus nuevos compañeros. RIVER, A AVELLANEDA Finalmente se confirmó que River Plate será local en el estadio de Independiente en sus próximos compromisos de la Copa Libertadores de América, dado que el Monumental se encuentra en proceso de remodelación. La CONMEBOL habilitó la cancha del Rojo una vez que recibió la documentación correspondiente a su nuevo sistema lumínico. LA LÓGICA ALEMANA En la segunda semifinal de Champions League, Bayern Munich derrotó 3-0 a Lyon y se convirtió así en el rival del Paris Saint Germain en la final que se jugará el domingo en Lisboa. El conjunto bávaro sufrió en el comienzo, pero luego encarriló la victoria con un doblete de Serge Gnabry, que llegó a 9 tantos en este certamen. Sobre el final, Robert Lewandoski estableció el 3-0 final con un cabezazo, que se transformó en su 15º gol en esta edición de la Champions. PRESENTARON A KOEMAN El holandés Ronald Koeman fue presentado ayer como nuevo entrenador de Barcelona tras la salida de Quique Setién, luego de la estrepitosa caída por 8-2 del equipo catalán ante Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. "Hay que hacer cambios porque la imagen del otro día no es la que queremos. Tenemos que trabajar mucho para recuperar el prestigio de Barcelona", señaló quien fuera uno de los puntales del mítico "Dream Team" blaugrana que dirigió Johan Cruyff. DOBLETE DE PIATTI El argentino Pablo Piatti (ex Estudiantes de La Plata, Valencia y Espanyol) marcó por duplicado en la victoria de Toronto FC, que superó 3-0 a Vancouver en el encuentro entre canadienses que abrió la 6ª fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y que marcó la reanudación del campeonato, luego del torneo que se disputó en la burbuja de Orlando. IPPOLITO EN LA JUVE La talentosa Dalila Ippolito (18 años), ex UAI Urquiza y River Plate, fue presentada ayer como nueva jugadora de Juventus de Italia. De esta manera, la joven atacante, quien el año pasado disputó el Mundial de Francia, se convirtió en la primera futbolista argentina en sumarse a la Vecchia Signora, que participa de la Serie A1.



Breves: Fútbol

20 de Agosto de 2020

